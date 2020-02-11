المزيد من الشركات الكبرى تنضاف لقائمة المُنسحبين في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - قائمة العلامات التجارية المُنسحبة من المؤتمر العالمي للجوال MWC هذا العام بسبب فيروس كورونا تتوسع بسرعة. في الأسبوع الماضي، أعلنت كل من ZTE و LG عن خططها لإلغاء حضورها إلى هذا الحدث، وبالأمس أقدمت شركات أخرى على نفس الخطوة مثل Sony و Nvidia و Amazon و Ericsson. والآن، قررت شركات أخرى الإنضمام إلى هذه القائمة.

واحدة من هذه الشركات هي شركة Vivo التي أصدرت البيان التالي : ” تقوم شركة Vivo بمراقبة تفشي فيروس كورونا عن كثب وتقييم الأنشطة المخطط لها بشكل مستمر. تعتبر صحة وسلامة موظفينا والجمهور من أهم أولوياتنا. بناءً على الموقف الحالي، قررنا الإنسحاب من أول ظهور لنا في معرض MWC 2020 وغيرها من الأحداث ذات الصلة في وقت لاحق من هذا الشهر في مدينة برشلونة الإسبانية. سنقوم قريبًا بتقديم الهاتف النموذجي Vivo APEX 2020 والذي خططنا في الأصل لعرضه في MWC. سوف نكشف عن المزيد من المعلومات عندما يحين الوقت. نعتذر عن أي إزعاج قد نتسبب فيه، ونود أن نشكر شركاءنا وأصدقائنا في وسائل الإعلام والمستهلكين على تفهمهم “.

وبغض النظر عن شركة Vivo، فقد قررت شركات أخرى بدورها اليوم الإنسحاب من المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، ومن بين هذه الشركات نذكر TCL و Intel و MediaTek.

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في غضون ذلك، أصدرت منظمة GSM Association، وهي الجهة المنظمة لمعرض MWC بيانها الخاص والذي قالت فيه : ” هناك تأثير ضئيل على الحدث حتى الآن “. لاحظ أن هذا البيان صدر قبل إنسحاب كل هذه الشركات من الحدث. سوف تستمر فعاليات MWC 2020 كما هو مخطط لها، وقد إتخذت منظمة GSM Association بالفعل العديد من التدابير للمساعدة في التخفيف من إنتشار الفيروس.