تحديد موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Realme X50 Pro 5G، وتأكيد بعض مواصفاته الرئيسية

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، شوق فرع شركة Realme في أوروبا لقدوم هاتف رائد جديد من الشركة الصينية سيحمل إسم Realme X50 Pro 5G، وأن الشركة ستحضر لأول مرة إلى المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده أواخر الشهر الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية.

الآن، أكدت لنا شركة Realme وبشكل رسمي أنها ستقوم بعقد حدث الإعلان الرسمي عن الهاتف Reame X50 Pro بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 يوم 24 فبراير، وبالضبط في الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت برشلونة. وتجدر الإشارة إلى أن Realme X50 Pro سيكون واحدًا من أولى الهواتف الذكية المُزودة بالمعالج Snapdragon 865، وهذا ما يُخول له أن يدعم شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة.

وبغض النظر عن المعالج Snapdragon 865، فقد تأكد أيضًا في الأونة الأخيرة أن الهاتف Realme X50 Pro سيضم كذلك شاشة بدقة +FullHD، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

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وإلى جانب الهاتف Realme X50 Pro، فمن المفترض أن تقوم شركة Realme كذلك في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 بإزاحة الستار رسميًا عن تلفازها الذكي الأول على الإطلاق، وهو التلفاز الذي سيعمل على الأرجح بنظام Android TV من جوجل. عمومًا، لا تنسوا العودة إلينا يوم 24 فبراير للحصول على التفاصيل الكاملة.