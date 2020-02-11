شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تخزن المنتجات المصنوعة فى الصين خوفا من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد أمازون واحدة من أكبر شركات التجزئة العملاقة في العالم، حيث كشفت رسائل البريد الإلكتروني التي تم تسريبها الآن أن الشركة الأمريكية تقوم بتخزين المنتجات المصنوعة في الصين وسط تفشي فيروس كورونا، وقد كشفت رسائل البريد الإلكتروني المسربة، التي حصلت عليها Business Insider ، عن قلق أمازون من أن الفيروس سيؤثر على سلسلة التوريد الخاصة بها، ونتيجة لذلك، فهي تخزن المنتجات صينية الصنع، لضمان عدم "انقطاع" المبيعات.

ووفقًا لـ Business Insider ، وصلت أمازون إلى العديد من الموردين الأسبوع الماضي لزيادة الطلب على بعض المنتجات من أجل "الاستعداد لتعطيلات سلسلة التوريد المحتملة بسبب الأحداث العالمية الأخيرة التي نشأت في الصين"، كما أخبر بائعي الطرف الثالث أنهم يجب أن يتخذوا "احتياطات" لحماية تصنيفات أداء حساباتهم.

وقال Business Insider: "توضح هذه الخطوة الضرورة الملحة التي تعمل معها أمازون لمنع أي اضطرابات محتملة في سلسلة التوريد يمكن أن تواجهها بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين، حيث يتم الحصول على الجزء الأكبر من منتجاتها، فيما أكدت أمازون الخبر وقالت إنها كانت حذرة.

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وقال متحدث باسم الشركة: "أصدرت شركة أمازون أوامرًا في غير مواعيدها الليلة الماضية للاستعداد للتعطيل المحتمل لسلسلة التوريد بسبب الأحداث العالمية الأخيرة التي نشأت في الصين، ومن باب الحذر، فإننا نعمل مع الموردين لتأمين مخزون إضافي لضمان الحفاظ على اختيارنا للعملاء."

فيما لا تعد أمازون هي العلامة التجارية التقنية الوحيدة التي تبدي مخاوف بشأن فيروس كورونا، حيث انسحبت العديد من شركات التكنولوجيا، بما فيها Intel و LG و Sony من المؤتمر العالمي للهواتف الذكية Mobile Mobile Congress ، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا، وفي بيان لها ، قالت إنتل: "إن سلامة ورفاهية جميع موظفينا وشركائنا هي أولويتنا القصوى ، وقد انسحبنا من المؤتمر العالمي للجوال لهذا العام بدافع من الحذر".