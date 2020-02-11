72 يوما تفصلنا عن الشهر الكريم.. موعد شهر رمضان المبارك 2020

كتب: ضياء السقا

72 يوما فقط، تفصلنا على بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجريا.

وكانت الحسابات الفلكية، قد كشفت موعد شهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر، والأضحى لعام 2020.

وقال ابراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، في تصريحات صحفية، إن غرة شهر رمضان ستكون يوم الجمعة 24 إبريل المقبل.

وتابع الجروان، تشير الحسابات الفلكية إلى أن عيد الفطر يوافق الأحد 24 مايو والجمعة 31 يوليو 2020 سيوافق عيد الأضحى المبارك.