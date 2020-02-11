شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: استخدام الإنترنت عبر الهواتف الذكية يتفوق على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر من موقع SimilarWeb عن التغييرات والاتجاهات الرقمية لعام 2020، حيث أوضح أن إجمالي عدد زيارات المستخدمين لأفضل 100 موقع إلكتروني في العالم قد بلغت 223 مليار زيارة شهريا خلال العام الماضي 2019، إذ أن هذا الرقم الضخم يمثل زيادة قدرها 11.8% مقارنة بعام 2017 وحوالي 8% مقارنة بإحصائيات حركة المرور الإجمالية التي تمت خلال عام 2018.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فإن هذه الزيادة الكبيرة في حجم الزيارات، ترجع لانتشار الهواتف الذكية بكل مكان في العالم، مع إمكانية استخدامها في أي وقت وأي مكان للاتصال بالإنترنت وزيارة مواقع الويب المختلفة بكل سهولة، فيما أوضح SimilarWeb أن حركة المرور عبر الهواتف الذكية ارتفعت بنسبة هائلة بلغت 30.6% منذ عام 2017 ويأتي هذا النمو على حساب حركة المرور من خلال أجهزة الكمبيوتر أو سطح المكتب والتي انخفضت بنسبة 3.3% خلال نفس الفترة.

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ولعل أبرز ما يثير الاهتمام، هو أن المستخدمين أصبحوا يقضون وقتا أقل في مواقع الويب مقارنة بالفترات السابقة عبر الهواتف الذكية وسطح المكتب، فعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، انخفضت مدة الزيارة الإجمالية للمواقع الإلكترونية بمقدار 49 ثانية والآن يقضي أغلب المستخدمين أقل من 12دقيقة قبل مغادرة الموقع.

فيما وجد التقرير أن عدد الزيارات إلى أفضل 100 منشور إعلامي انخفض بنسبة 5.3٪ على أساس سنوي من 2018 إلى 2019 (بفقد 4 مليارات زيارة) ، وبنسبة 7٪ منذ عام 2017.