رصد الجهاز Surface Duo المزدوج الشاشة في العلن، ولا يزال بحاجة للمزيد من العمل

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تتذكر جهاز Surface Duo الذي أعلنت عنه شركة مايكروسوفت في أواخر العام الماضي والذي يضم شاشتين بحجم 5.6 إنش ومفصل بينهما؟ حسنًا، لقد تم رصد هذا الجهاز الآن في العلن.

من الواضح أن شركة مايكروسوفت زودت المطورين بوحدات أولية من هذا الجهاز للعمل على إنشاء تطبيقات تتلائم مع الواجهة الفريدة لهذا الجهاز المزدوج الشاشة. يُظهر مقطع الفيديو الذي تم نشره جهاز Surface Duo وهو يقوم بتشغيل تطبيقًا واحدًا على إحدى الشاشات، ثم تطبيقين يعملان جنبًا إلى جنب، وأخيرًا تطبيقًا واحدًا يعمل على الشاشتين، وهو ما تُطلق عليه شركة مايكروسوفت إسم ” Extended Canvas “.

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لم تترك شركة مايكروسوفت جهاز Surface Duo لجمع الغبار كمشروع جانبي. وفي الشهر الماضي، أصدرت الشركة مجموعة من الأدوات للمطورين مع محاكي لتزويدنا بتطبيقات أندرويد جديدة تتلائم مع التصميم الفريد من نوعه للهاتف Surface Duo. وتجدر الإشارة إلى أنك ستكون قادرًا على إستخدام التطبيقات في وضع النافذة أو وضع الشاشة المُقسمة أو وضع الشاشة المزدوجة الذي يسمح بعرض نفس التطبيق على كلا الشاشتين.

الجهاز الذي يظهر في هذا الفيديو يبدو أنه لا يزال جهازًا أوليًا. بعض المؤثرات الحركية لا تزال ثقيلة ويبدو أن الإيماءات لا تستجيب في بعض الأحيان. لذلك، لا نزال نتساءل حول ما إذا كنا سنرى مثل هذا الجهاز في أيدي المشترين، ولكن الوقت كفيل بإثبات ذلك.