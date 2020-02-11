تقرير جديد يقترح صدور Apple HomePod Mini في وقت لاحق من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بمكبرات الصوت الذكية، فإن HomePod من شركة آبل ليس الخيار الأرخص في السوق. مكبر الصوت الذكي هذا يُكلف 349 دولار أمريكي مما يجعله أغلى بكثير من العديد من الخيارات المتاحة في السوق اليوم، وأضف إلى ذلك أن المراجعات الخاصة بهذا الجهاز ليست جيدة، مما يعني أن مكبر الصوت الذكي هذا لم يرضي الجمهور.

كانت هناك شائعات تشير إلى أن شركة آبل تخطط لإطلاق مكبر الصوت الذكي HomePod Mini في العام الماضي، ولكن هذا ما لم يحدث في نهاية المطاف، ولكن يبدو أن ذلك سيتحقق في نهاية المطاف هذا العام. ويستند هذا إلى تقرير من Bloomberg صدر في العام الماضي والذي إقترح أن مكبر الصوت الذكي HomePod Mini سيصدر في وقت مبكر من هذا العام.

لا نعرف الكثير عن مكبر الصوت الذكي الصغير HomePod Mini أو كم سيكلف، ولكن يُقال أنه سيكون أرخص وأصغر حجمًا مقارنة مع HomePod الحالي، ولكن سيكون من المثير للإهتمام معرفة كيف سيؤثر ذلك على تجربة الصوت. قامت شركة آبل بتسويق HomePod الحالي بإعتباره مكبرًا صوتيًا راقيًا، وهو ما يبرر سعره، لذلك لسنا متأكدين من الكيفية التي تخطط بها شركة آبل للتعامل مع HomePod Mini.

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إذا كانت التقارير صحيحة، فقد نرى شركة آبل تزيح الستار رسميًا عن HomePod Mini في الشهر المقبل أو نحو ذلك. عادة ما تستضيف آبل حدثًا فرعيًا في النصف الأول من العام للإعلان عن حواسيب Mac الجديدة. ومع ذلك، قد نشهد هذا العام أيضًا إطلاق iPhone 9، وربما HomePod Mini أيضًا، ولكن حتى يحدث ذلك، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.