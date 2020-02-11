تحديد موعد وصول الهاتف Galaxy M31، وسيضم أربع كاميرات في الخلف وبطارية بسعة 6000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن الهاتف Galaxy M30 في شهر فبراير الماضي، والهاتف Galaxy M30s في شهر سبتمبر، والآن حان الوقت لظهور الهاتف Galaxy M31. الموقع الرسمي لشركة سامسونج في الهند بدأ الآن بالتشويق للهاتف Galaxy M31 الذي سيتم الإعلان عنه في اليوم 25 من شهر فبراير الجاري.

كشفت لنا شركة سامسونج عن بعض المواصفات التقنية كذلك. ووفقا للشركة الكورية الجنوبية، فسوف يضم الهاتف Galaxy M31 أربع كاميرات في الخلف ستبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 64 ميغابكسل. هذا الهاتف سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبطارية بسعة 6000mAh، كما أنه سيأتي أيضًا مع شاشة sAMOLED تضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية.

ووفقا للتسريبات السابقة، فسوف يأتي الهاتف Galaxy M31 كذلك على الأرجح مع معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 665 أو Exynos 9611، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج.