الإعلان رسميًا عن الهاتف Redmi 8A Dual مع المعالج SD439، وبطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - في خطوة منها لتعزيز تواجدها في سوق الهواتف الذكية الإقتصادية، قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi 8A Dual. هذا الهاتف الجديد يُعتبر بمثابة نسخة مُحسنة من الهاتف Redmi 8A الذي أعلنت عنه الشركة الصينية في شهر سبتمبر الماضي.

كما يوحي إسمه، الهاتف Redmi 8A Dual الجديد يأتي مع كاميرتين في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية بينهما بدقة 13 ميغابكسل بينما تمتاز الكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل. ومن أجل الصور والفيديوهات الذاتية، فقد قامت شركة Redmi بتزويد الهاتف Redmi 8A Dual الجديد بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تم تزويد الهاتف Redmi 8A Dual الجديد أيضًا بمواصفات تقنية أخرى تشمل شاشة LCD بحجم 6.22 إنش وبدقة +HD محمية بطبقة Gorilla Glass 5 الزجاجية، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdargon 439، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W من خلال منفذ USB Type-C، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن علبة الهاتف تضم شاحن بقوة 10W فقط.

سيتم عرض الهاتف Redmi 8A Dual للبيع لأول مرة في الهند بعدة ألوان تشمل الأبيض والأزرق والرمادي، وسيكلف ما يُعادل 90 دولار أمريكي لنسخة 2GB/32GB، وما يُعادل 97 دولار أمريكي لنسخة 3GB/32GB. وللآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف في الأسواق الأخرى.