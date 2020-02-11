بعد أمطار القاهرة والجيزة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان)

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كتب: ضياء السقا
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأربعاء، طقسا مائلا للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا والرياح معتدلة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.
وشهدت مناطق متفرقة في محافظتي القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة، صباح الثلاثاء وسط انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.
وأضافت الهيئة في بيان لها: "تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة".
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من مترين إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:
القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 08
الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 10
مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11
سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07
قنا العظمى 21 درجة والصغرى 07
أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10
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