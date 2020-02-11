كيفية مشاهدة البث المباشر اليوم لحدث سامسونج الذي طال انتظاره!

تعلن شركة سامسونج بعد طول انتظار مساء اليوم الثلاثاء عن الجيل الجديد من هواتف (جالاكسي إس)، وبذلك يُعرف إن كان ما سُرب عنها من معلومات وصور وفيديوهات، والتي كانت كثيرةً جدًا، خلال الأشهر الماضي صحيحة أم لا.
وسوف تقيم الشركة الكورية مساء اليوم حدث الكشف Samsung Galaxy UNPACKED 2020 في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وسوف تُعلن فيه عن هواتف (جالاكسي إس20) Galaxy S20 الجديدة، إلى جانب هاتفها القابل للطي الثاني (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip، الذي عجلت بعرض إعلانه التجاري خلال حفل توزيع جوائز أوسكار أول أمس الأحد.
وقالت سامسونج في منشور على مدونتها: “من المقرر عقد هذا الحدث في 11 شباط/ فبراير في سان فرانسيسكو وسيعرض أحدث الأجهزة المبتكرة للشركة والتي صُممت لتشكيل العقد القادم من تجارب الهواتف المحمولة.”.
وأضافت الشركة أنه يمكن للجميع مشاهدة الحدث من خلال البث المباشر عبر عدد من المنصات، بما في ذلك مدونتها، وموقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
متى سيُقام الحدث؟
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- الساعة 11 صباحًا بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة PST
- الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش
- الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة
- الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
- الساعة 11 مساءً بتوقيت أبوظبي
أين يمكنني مشاهدة الحدث؟
- يمكنك زيارة مدونة سامسونج الإخبارية Samsung Newsroom أو موقعها Samsung.com أو مدونة سامسونج لأخبار الأجهزة المحمولة Samsung Mobile Press عند بداية الحدث.
- يمكنك مشاهدة الحدث من خلال صفحة فيسبوك العالمية Samsung Global على موقع فيسبوك
- يمكنك مشاهدة الحدث من خلال صفحة Galaxy Unpacked على موقع تويتر.
- عبر يوتيوب.
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