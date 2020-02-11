الأوسكار يخيب آمال نتفليكس وتسويات مالية لمستخدمي ياهو والمزيد 

نتفليكس تقضي ليلة مخيبية للآمال في حفل الأوسكار بالرغم من عدد الترشيحات الهائل، وياهو تقدم تسويات مالية للمستخدمين بسبب خروقات البيانات المتعددة.. هل فاتك ما حدث خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؟ إليك لمحات سريعة عن أبرز الأخبار التي تحتاج إلى معرفتها في أقل من دقيقتين:

نتفليكس تقضي ليلة مخيبة للآمال في حفل الأوسكار 2020:

دخل فيلم (Parasite) الكوري الجنوبي التاريخ في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، حيث فاز بأربعة جوائز أوسكار بما في ذلك: أفضل صورة وإخراج وفيلم روائي طويل وكتابة (السيناريو الأصلي). ليس ذلك فحسب؛ بل أصبح أيضًا هو أول فيلم بلغة أجنبية في تاريخ الأوسكار البالغ 92 عامًا يفوز بجائزة أفضل صورة.

في حين أن منصة (نتفليكس) Netflix التي حصدت 24 ترشيحًا – مواصلة المسار الصعودي للترشيحات على مدار السنوات القليلة الماضية – لم تتمكن من الفوز إلا جائزتين غير رئيسيتين فقط هذا العام وهما: فوز الممثلة (لورا ديرن) Laura Dern بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم (قصة زواج) Marriage Story، وفوز فيلم American Factory بجائزة أفضل فيلم وثائقي. بينما لم يحقق فيلم (الأيرلندي) The Irishman أي جوائز ليصبح مفأجاة الأوسكار الكبرى هذا العام.

ياهو تقدم تسويات مالية بسبب خروقات البيانات:

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بعد سنوات من فشل شركة (ياهو) Yahoo في حماية بيانات المليارات من الأشخاص عبر خروقات بيانات متعددة خلال عام 2010، وبفضل الدعوى الجماعية المرفوعة ضد الشركة والتي وصلت إلى تقديم تسوية مالية للمستخدمين المتضررين، فإن لديك فرصة حتى 20 يوليو لتقديم مطالبة إذا كنت متأثرًا بالاختراقات – إذا كان لديك حساب ياهو في الفترة بين 1 يناير 2012 و31 ديسمبر 2016 – للحصول على تعويض مالي بقيمة 100 دولار.

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وإذا تمكنت من توثيق الخسائر المحددة التي تكبدتها نتيجة للخروقات، فقد تكون مؤهلاً للحصول على ما يصل إلى 25000 دولارِِ.

حقيقة سريعة؛ 650,000 حالة وفاة بسبب الإنفلونزا عالميًا كل عام:

يبلغ عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الحادة 5 ملايين حالة تقريبًا في جميع أنحاء العالم كل عام، و650 ألف حالة وفاة، مقارنةً بأقل من 1000 حالة وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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