شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رجل تعرض للغرق بنهر المسيسيبى يلقى اللوم على خرائط جوجل.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعتبر تطبيق خرائط جوجل "Google Maps"، واحدًا من أكثر التطبيقات الملاحية شيوعًا فى جميع أنحاء العالم، ويعتمد عليه ملايين الأشخاص لتحديد وجهاتهم أثناء التجول بالسيارة أو سيرًا على الأقدام بحثًا عن المكان الصحيح الذى يقصدونه حتى لا يضلوا الطريق، الأمر الذى يوفر الكثير من الوقت والمجهود عليهم، لكن الآن قد تم إلقاء اللوم على خرائط جوجل فى تجربة رجل كاد أن يلقى حتفه بسبب خطأ فى توجيه التطبيق له.

حاول الرجل، الذى لم يكشف عن اسمه، السير عبر نهر المسيسيبى المتجمد خلال عطلة نهاية الأسبوع، مدعيًا أن خرائط جوجل أخبرته أنها أسرع طريق، ومع ذلك، سرعان ما تصدع الجليد تحت قدميه، وغرق جزئياً فى الماء المتجمد، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويقول التقرير إنه لحسن الحظ استجابت إدارة إطفاء مينيابوليس بسرعة لنداءات الرجل وساعدته على الهروب من النهر، ووفقا لـ CBS، عانى الرجل من حالة خفيفة من انخفاض حرارة الجسم بعد الحادث.

وعلى الرغم من أن الرجل يدعى أن خرائط جوجل "Google Maps"، هى المسئولة عن الحادث، إلا أن إدارة إطفاء مينيابوليس تدعى أنه من غير المرجح أن يكون التطبيق قد أمره بعبور النهر، وبدلاً من ذلك، من المحتمل أن يكون تطبيق خرائط جوجل قد اقترح عبور جسر ستون آرك القريب من النهر، وفقًا لـ CBS.

وفيما اتصل Mirror Online بـ Google للتعليق، فإن تقرير الصحيفة البريطانية، قال "إذا وجدت أى أخطاء على خرائط جوجل "Google Maps"، مثل طريق غير صحيح أو طريق مفقودة أو أسماء طريق غير صحيحة، فهناك طريقة سهلة للإبلاغ عنها، وذلك باتباع الآتى: على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، افتح خرائط جوجل "Google Maps".. وتأكد من تسجيل الدخول، فى الجزء العلوى الأيسر، انقر فوق القائمة، ثم أرسل تعليقات، وفى النافذة المنبثقة، اختر التعليقات التى ترغب فى تقديمها، واتبع التعليمات، ثم انقر فوق إرسال".

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ويشار إلى أنه قبل عدة أيام، كان قد تسبب رجل ألمانى فى إحداث ازدحامًا مروريًا كاذبًا على خرائط جوجل، وذلك بعدما أخذ يتجول فى شوارع برلين بعربة يدوية، بها 99 هاتفًا محمولًا، متصلة جميعها بالإنترنت.

وقام الرجل الذى يدعى سيمون ويكرت، بإحضار 99 هاتفًا ذكيًا، واتصل من خلالها جميعًا بخرائط جوجل، ثم وضعها فى عربة يدوية لعبة، وأخذ يتجول فى الطرقات، الأمر الذى جعل التطبيق الشهير يُظهر لمستخدميه ازدحامًا مرورياً وهميًا فى الشوارع التى يمر بها.

ونشرت "ديلى ميلى" – حينها - مقطع فيديو لخدعة الرجل الألمانى، ظهر به وهو يسحب عربة الهواتف الذكية، الأمر الذى جعل لون الطرقات على خرائط جوجل يتغير من الأخضر إلى الأحمر، مما يعنى وجود ازدحام مرورى.

ونجحت خدعة الرجل حيث أصبحت الشوارع التى يتمشى فيها خالية تمامًا من السيارات، بينما كانت تظهر لمستخدمى خرائط جوجل باللون الأحمر كدليل على وجود ازدحام مرورى بها، وهذا ما جعل السيارات تتجنب الدخول إليها.

واعتمد الرجل الألمانى فى خدعته على فكرة عمل تطبيق خرائط جوجل، فالتطبيق يحصل على معلومات ازدحام الطرق من خلال اتصال المارين بها بالإنترنت، ولذا فالتطبيق كان يستقبل معلومات من 99 هاتفاً مع الرجل، وبالتالى سجل التطبيق وجود 99 سيارة لا يمكنها التحرك فى الشارع.