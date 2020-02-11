شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاحة الستار عن أحدث إصدارات سامسونج فى عالم الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد سامسونج لإزاحة الستار عن أحدث إصدارات عالم هواتفها، بإطلاق هاتف سامسونج جالاكسي الجديد اليوم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الهاتف وخصائصه المميزة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وينتظر هذا الحدث العديد من محبي التكنولوجيا ومتابعي أحدث الصيحات في عالم الهواتف الذكية. وعلى هامش المؤتمر، تطلق "سامسونج" هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy Z Flip، والسماعات اللاسلكية Galaxy Buds+.

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يأتي ذلك عقب مشاركة "سامسونج" المميزة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي استعرضت فيه الشركة عدد من منتجاتها مثل هاتف Galaxy Note 10 Lite، بالإضافة إلى المنتجات المنزلية التي تتبنى مفهوم العيش المتصل القائم على انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وهي التقنيات التي تستثمر فيهم سامسونج الكثير من مواردها.