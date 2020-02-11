شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تتهم 5 شركات تكنولوجية بالتهرب من 1.3 مليار جنيه إسترلينى ضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الحكومة البريطانية اتهامت لـ"أبل وجوجل وCisco وفيس بوك ومايكروسوفت" بالتهرب من ضريبة تقدر بحوالى 1.3 مليار جنيه إسترلينى خلال عام 2018، حيث حققت هذه الشركات الخمسة أرباحا مجمعة بلغت 8.1 مليار جنيه إسترلينى وفقا لما ذكرته مؤسسة Tax Watch UK وهي الجهة المسئولة عن الضرائب في بريطانيا.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فإن الهيئة البريطانية تدعي أن شركات التكنولوجيا تستخدم "هياكل مالية معقدة لجني الأرباح من الخارج"، ودفع "جزء ضئيل من ضريبة الشركات التي يجب دفعها".

و بلغت ضريبة الشركات في المملكة المتحدة للشركات 237 مليون جنيه إسترليني في عام 2018 - وذلك بمعدل ضريبة فعلي يبلغ 2.9٪ فقط.

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وتقدر Tax Watch أن شركة آبل قد تهربت من فاتورة بقيمة 559 مليون جنيه إسترليني، وجوجل 389 مليون جنيه إسترليني، وفيس بوك 165 مليون جنيه إسترليني، ومايكروسوفت 156 مليون جنيه إسترليني، وسيسكو 44 مليون جنيه إسترليني، لكن ليس هناك ما يشير إلى أنهم فعلوا أي شيء غير قانوني.

ولكن جورج تيرنر من Tax Watch قال: "إن القدرة على تجنب الضرائب تعطي ميزة غير عادلة على الآخرين الذين يدفعون حصتهم العادلة"، ويأتي هذا التحليل وسط تكهنات بأن المستشار ساجيد جافيد سيستخدم ميزانية الشهر المقبل للإعلان عن ضريبة خدمات رقمية، وقالت مايكروسوفت إن "هيكلها الضريبي يعكس البصمة العالمية" وقالت أبل: "نحن ندفع كل ما ندين به".

فيما أصرت جوجل على أنها تدفع "جميع الضرائب المستحقة" وقالت سيسكو إنها "متوافقة مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها"، وقال فيس بوك إنه أخذ الالتزامات الضريبية على محمل الجد.