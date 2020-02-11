ساعات Apple Watch المستقبلية قد تضم قارئ بصمات الأصابع Touch ID

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الطرق التي تقوم بها Apple Watch بالمصادقة على المستخدمين عندما يتعلق الأمر بإجراء عمليات الدفع من خلال Apple Pay، تتمثل في جعل المستخدم يدخل رمز المرور مرة واحدة، وطالما لم يتم إزالة الساعة من معصم المستخدم، فسوف تفترض أن المستخدم لا يزال هو نفسه وسيتم المصادقة عليه لعمليات الشراء المستقبلية.

على الرغم من أنها ليست بالضرورة الطريقة المثالية من حيث الأمان للمصادقة على المستخدم، إلا أنها لا تزال طريقة جيدة رغم ذلك. ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أنه سيكون من الأفضل لو تم إستخدام إحدى التقنيات البيومترية مثل مستشعرات بصمات الأصابع، فقد تتحقق رغبتك في المستقبل. هذا لأنه وفقا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا، فهي تكشف أن شركة آبل تعاملت مع فكرة تضمين مستشعر البصمة Touch ID في الزر القابل للدوران في الساعة الذكية Apple Watch.

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هذا يعني أن كل ما على المستخدم القيام به هو لمس الزر القابل للدوران بإبهامه أو إصبعه، وإذا كانت بصمة الإصبع متطابقة مع تلك المسجلة في الساعة الذكية، فسوف تتم عملية المصادقة. قد يكون ذلك مفيدًا إذا كنت تُحاول إستخدام Apple Watch لإجراء عمليات الدفع وفتح باب السيارة وما إلى ذلك. ومع ذلك، كما أوضح موقع 9to5Mac، فقد تم تسجيل براءة الإختراع هذه في العام 2018، وهو ما يعني قبل عامين تقريبًا.

لسنا متأكدين مما إذا كان الوقت المنقضي يعني أن آبل ليس لديها مصلحة في تضمين مستشعر البصمة Touch ID في زر Apple Watch، أو ما إذا كانت لا تزال مهتمة ولكن لم تعلن بعد عن أي شيء. وبطبيعة الحال، سيكون من الأفضل لو تم التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن في هذه الأثناء، كانت هناك براءات إختراع أخرى تشير إلى أن آبل قد تكون مهتمة في تجديد الزر القابل للدوران، على الرغم من أنه ليس هناك ما يؤكد متى سيحصل ذلك.