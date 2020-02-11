شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "حاصد الموت"..اكتشاف فصيلة جديدة من الديناصورات عاشت بأمريكا قبل 80 مليون عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن علماء فى كندا عن اكتشاف فصيلة جديدة من الديناصورات ترتبط ارتباطا وثيقا بفصيلة التيرانوصور، الذى يوصف بأنه ملك السحالى أوالديناصور الطاغية، الذى ساد فى سهول أمريكا الشمالية قبل حوالى 80 مليون عام.

ويعتقد أن الديناصور الجديد، الذى أطلق عليه اسم "ثاناتوثيريستيس ديجروتوروم" وتعنى باللغة اليونانية "حاصد الموت"، هو العضو الأقدم فى عائلة التيرانوصورات، الذى يتم اكتشافه فى شمال القارة الأمريكية الشمالية، وأن ارتفاعه يصل إلى حوالى 8 أمتار، بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان الريطانية.

وقالت الأستاذة المساعدة فى علم الأحياء القديم للديناصورات فى جامعة كالجارى الكندية، دارلا زيلينيتسكى، "لقد اخترنا اسما يجسد ما كان عليه هذا الديناصور باعتباره المفترس الكبير الوحيد المعروف فى ذلك الوقت فى كندا، وهو حاصد الموت"، وأضافت فى تصريح لوكالة فرانس برس – حسب ما نقلته "سكاى نيوز" - "لقد أعطى لقب ثاناتوس، أى الموت".

Advertisements

وفى حين أن ديناصورات التيرانوصور، التى تعد أشهر أنواع الديناصورات، طاردت فرائسها منذ حوالى 66 مليون عام، يعود تاريخ ثاناتوس إلى 79 مليون عام على الأقل، وكان طالب الدكتوراه فى جامعة كالجارى، جاريد فوريس، هو من اكتشف الديناصور، وهو أول نوع جديد من الديناصورات يعثر عليه فى كندا منذ 50 عاما.

وقالت زيلينيتسكى، المؤلف المشاركة فى الدراسة، التى نشرت فى مجلة "أبحاث العصر الطباشيرى"، إن "هناك عددا قليلا جدا من أنواع الديناصورات، نسبيًا.. بسبب طبيعة السلسلة الغذائية، كانت هذه الحيوانات المفترسة الكبيرة فى القمة نادرة مقارنة بالديناصورات آكلة الأعشاب أو النباتات".

ووجدت الدراسة أن "ثاناتوس" كان لديه خطم طويل وعميق، على غرار الديناصورات الأكثر بدائية التى عاشت ذات عصر فى جنوب الولايات المتحدة، واقترح الباحثون أن الفرق فى أشكال جمجمة الديناصور بين المناطق كان يمكن أن يرجع إلى الاختلافات فى النظام الغذائى ويعتمد على الفريسة المتاحة فى ذلك الوقت.