سامسونج تتحدى آبل عبر هاتف قابل للطي مربع الشكل

تستعد شركة سامسونج اليوم الثلاثاء لكشف النقاب في حدث يعقد في سان فرانسيسكو عن هاتف ذكي جديد قابل للطي على شكل مربع وإصدارات محدثة من مجموعة Galaxy S الرائدة، وتسعى العملاقة الكورية الجنوبية من خلال ذلك لأعادة إحياء المبيعات بعد التخلي عن صدارة مبيعات الهواتف الذكية لشركة آبل في الربع الأخير.

وقدمت سامسونج من خلال

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonT