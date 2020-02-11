تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Z Flip Thom Browne

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف العملاق الكوري خلال الساعات القادمة عن إصدارها الجديد من هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي، ومن جديد يظهر الهاتف في إصدار خاص بعنوان Galaxy Z Flip Thom Browne في مقطع فيديو.

تستعد شركة سامسونج اليوم لكشف النقاب عن إصدار خاص من هاتف Galaxy Z Flip الذي صمم من سامسونج بالتعاون مع الشركة الأمريكية Thom Browne.

ويتميز هاتف Galaxy Z Flip Thom Browne بتصميم بإطار فضي على عكس الإطار والتصميم الأسود المميز للإصدار الأصلي، أيضاً تأتي الجهة الخلفية للهاتف بشعار Thom Browne المميز بشريط يتوسط الجهة الخلفية يجمع بين ألوان الأسود، الأبيض إلى جانب اللون الأحمر.

أيضاً إلى جانب التصميم المميز للإصدار الخاص من Galaxy Z Flip Thom Browne، يأتي أيضاً صندوق التغليف بتصميم مميز بثيم Thom Browne، كما تقدم سامسونج سماعة Galaxy Buds Plus مع ساعة Galaxy Watch Active2 الذكية بنفس الثيم المميز للهاتف.

يذكر أن هاتف Galaxy Z Flip يأتي إلى الأسواق بسعر 1500 دولار تقريباً، ومن المتوقع أن ينطلق الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Z Flip Thom Browne بسعر 2500 دولار تقريباً، على أن تتوفر هذه المجموعة في أسواق محددة.

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يذكر أن هاتف Galaxy Z Flip قد ظهر في مقطع فيديو أخر إستعرض تصميم ومواصفات الهاتف بتفاصيل أكثر دقة، حيث يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 855 Plus، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما تأتي الشاشة بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 1080 في 2636 بيكسل.

أيضاً كشفت تسريبات مصورة أخرى عن الحافظات المقدمة من سامسونج لهاتف Galaxy Z Flip، حيث تقدم سامسونج حافظة باللون الرمادي وأخرى باللون الأسود، وتتميز الحافظات بتصميم ينقسم إلى جزئين للجزء العلوي والسفلي من الهاتف، بينما تبقى فواصل الهاتف ظاهرة في الحافظة.

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