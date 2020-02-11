آبل تخطط على الأرجح لإطلاق حواسيب Mac مُزودة بمعالجات AMD

فاطمة أيت طالب - دبي - لسنوات متتالية، إعتمدت شركة آبل حصريًا على معالجات Intel في الحواسيب الخاصة بها. ومع ذلك، يمكن أن تتغير الأمور في المستقبل لأنه وفقا للتعليمات البرمجية التي تم رصدها مؤخرًا في النسخة التجريبية الأحدث من نظام MacOS Catalina، فيبدو أن شركة آبل تتعامل مع إمكانية إستخدام معالجات AMD أيضًا.

ما يُثير الإهتمام في هذا الموضوع هو أنه لم تكن هناك أي أدلة أخرى تشير إلى أن شركة آبل قد ترغب في الإنتقال لإستخدام معالجات AMD بدلاً من معالجات Intel. نعلم أن شركة آبل تستخدم بالفعل بطاقات الرسوميات التابعة لشركة AMD في حواسيب Mac الخاصة بها، ولكن كما قلنا، لم تكن هناك أدلة أخرى تشير إلى أن وجود نية للإنتقال من معالجات Intel إلى معالجات AMD. من الممكن أن تجري شركة آبل بعض الإختبارات الداخلية، ولكن هذا ليس بأي حال من الأحوال ضمانة لأي شيء.

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في الواقع، ما كنا نسمعه بين الحين والآخر هو أن شركة آبل تريد فعلاً الإنتقال لإستخدام المعالجات الخاصة بها في حواسيب Mac المستقبلية، حيث توجد فرصة لإستخدام سلسلة معالجات Apple A Series في هواتف iPhone، ويمكن أن تتحول لوحيات iPad في نهاية المطاف إلى حواسيب Mac.

ومع ذلك، في حالة إذا قررت شركة آبل القيام بهذا الأمر وإطلاق حاسوب Mac مزود بمعالج من شركة AMD، فقد يكون ذلك مرتبطًا بشائعات سمعناها في العام الماضي حول قيام آبل بالتخطيط لإطلاق حاسوب Mac راقي مصمم للاعبين. يُرجى التعامل مع هذه الشائعات بأقل قدر من الحماسة، لذلك يجب عليك التقليص من حجم توقعاتك حتى يتم الكشف عن المزيد من المعلومات.