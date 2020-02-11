شركات جديدة تنضاف لقائمة الشركات المُنسحبة من المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن فيروس كورونا سوف يفسد أكبر حدث للأجهزة المحمولة هذا العام، والحدث المعني هنا هو المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020. بعد قرار LG الإنسحاب من هذا الحدث، أصدرت شركة Sony بيانًا رسميًا تؤكد فيه أنها ستلغي بدورها ظهورها وستكتفي بالإعلان عن منتجاتها الجديدة عبر الإنترنت بدلاً من الإعلان عنها في هذا الحدث.

في وقت سابق هذا اليوم، أكدت شركة أمازون أيضًا أنها لن تشارك في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 هذا العام، في حين إنسحبت Nvidia و Ericsson الأسبوع الماضي. بطبيعة الحال، لم يكن تقليديا وجود Nvidia و Amazon في المؤتمر العالمي للجوال MWC، ولكن غياب كل من LG و Sony و Ericsson و ZTE سيكون ملاحظًا.

في غضون ذلك، أصدرت منظمة GSM Association، وهي الجهة المنظمة لمعرض MWC بيانها الخاص والذي قالت فيه : ” هناك تأثير ضئيل على الحدث حتى الآن “. لاحظ أن هذا البيان صدر قبل إنسحاب كل هذه الشركات من الحدث. سوف تستمر فعاليات MWC 2020 كما هو مخطط لها، وقد إتخذت منظمة GSM Association بالفعل العديد من التدابير للمساعدة في التخفيف من إنتشار الفيروس.