شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسعى لإطلاق جهاز جديد قابل للطي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت شركة أبل براءة اختراع لجهاز جديد قابل للطي، وعلى ما يبدو أن أبل لا ترغب أن تجعل هذا الأمر محصورًا على الهواتف فقط، إذ إن طلب براءة الاختراع يتضمن بنودا لتوسيع الأمر ليشمل الأجهزة اللوحية والحواسب المحمولة، وبحسب التصميم الموجود في براءة الاختراع، فإن الجهاز سيضم مفصلات مرنة تفصل بين الأجزاء الأولى والثانية، حيث سيضم الجزء المرن نسيجا متطورًا.

وبحسب موقع fonearena الأمريكى فإن الميزة في هذا التصميم أن هذه الخاصية تتيح ثني الشاشة المرنة بزاوية أوسع، دون حدوث تلف أو تجعد لها، ومن الجدير بالذكر أن شركة موتورولا قد استخدمت تصميما فريدا مشابها لهذا مع هاتف Motorola Razr، وعلى ما يبدو أن شركة أبل مهتمة للغاية بمستقبل الأجهزة القابلة للطي، وتتخذ خطوات جادة تجاه الأمر.

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وتوجد حاليا مشكلة ملحوظة فى الجيل الحالى من الأجهزة القابلة للطي وهي التجعد المرئي فى موقع الطى، وهذا يرجع إلى حد كبير إلى الطبيعة والانحناء الحاد للطوى بما فى ذلك المواد المستخدمة على الشاشة، ولعل أبل ترغب في تجنبه بوضوح لأنها شركة معروفة بتصميم المنتجات ذات الجودة العالية والانتهاء.

على جانب آخر تعتزم شركة أبل، وفقا لتقارير غير مؤكدة، تسعير جهاز أيفون منخفض التكلفة الذى قد يحمل اسم iPhone SE 2 أو iPhone 9 بسعر 399 دولارًا، ومن المرجح أن يتم الإعلان عنه فى شهر مارس المقبل، وذلك وفقًا لتقرير جديد صدر هذا الأسبوع من موقع Fast Company.

ويأتى تقرير موقع Fast Company مدعومًا بتقرير سابق من محلل أبل الشهير مينج تشى كو، الذى أعلن فى شهر أكتوبر الماضى أن هاتف أيفون منخفض التكلفة سيكون متاحًا بالسعر المذكور، ويقول محللون إن شركة أبل تحتاج إلى جهاز أقل تكلفة من أجل زيادة تنافسيتها بشكل أفضل ضمن السوق الهندية والصينية، حيث واجهت الشركة مشكلة فى زيادة حصتها السوقية هناك.