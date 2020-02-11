شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاستخدام الزائد للهواتف الذكية والسوشيال ميديا يزيد الرغبة فى الانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية وشبكات السوشيال ميديا يرتبط بشكل كبير بالضيق العقلي وخطر الانتحار بين المراهقين، حيث ركزت الدراسة المنشورة في المجلة الطبية الكندية، على استخدام الهواتف الذكية، ولم تفكر في ممارسة الألعاب عبر الإنترنت، فيما قالت إيليا أبي جود من المستشفى "الأطباء والمدرسين والأسر بحاجة إلى العمل مع الشباب لتقليل الآثار الضارة المحتملة للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي على علاقاتهم، والشعور بالذات، والنوم، والأداء الأكاديمي، والرفاهية العاطفية".

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى فقد كشف التحليل الذى أجراه الباحثون، بما في ذلك من مستشفى غرب تورونتو في كندا، على إرشادات للأطباء وأولياء الأمور والمدرسين حول كيفية مساعدة المراهقين على إدارة استخدام الهواتف الذكية والوسائط الاجتماعية.

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وقال الباحثون إن النتيجة يجب أن تكون من بين العوامل التي يضعها الأطباء والباحثون الذين يعملون في مجال الصحة النفسية للشباب في الاعتبار، وقال الباحثون في بيان: "بالنظر إلى أهمية إشراك الشباب في التخفيف من الأضرار المحتملة من وسائل التواصل الاجتماعي، فإن اتباع نهج تحريمي سوف يأتي بنتائج عكسية".

وقالوا: "بالنسبة للمراهقين اليوم، الذين لم يعرفوا العالم بدون وسائل التواصل الاجتماعي، فإن التفاعلات الرقمية هي القاعدة"، ومع ذلك ، فإن البيان لم يفسر عدد الدراسات التي شاركت في الاستعراض، وقد أشار الباحثون إلى أن الفوائد المحتملة للوصول عبر الإنترنت إلى معلومات الصحة العقلية الإنتاجية، وكذلك انخفاض الحواجز أمام الموارد مثل العلاجات القائمة على الإنترنت لا يمكن خصمها.

وقالوا إن هذه تشمل أيضًا محو الأمية الإعلامية والإبداع والتعبير عن الذات والشعور بالانتماء والمشاركة المدنية، وقال استطلاع للرأي أجرته الولايات المتحدة مؤخرا أن 54% من المراهقين يعتقدون أنهم يقضون الكثير من الوقت على هواتفهم الذكية، وقال حوالي نصفهم إنهم يخفضون الاستخدام، وقالوا "من المشجع أن الشباب يدركون بشكل متزايد التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على حياتهم ويبدأون في اتخاذ خطوات لتخفيفه.