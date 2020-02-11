شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف أثر فيروس كورونا على شركات التكنولوجيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان لفيروس كورونا الذي نشأ من الصين كثير من التأثير العميق على الصناعات والناس في جميع أنحاء العالم، ولا تختلف صناعة التكنولوجيا لأن اعتمادها على الصين ليس سراً، فيما كانت العديد من كبري شركات التكنولوجيا أمثال أبل وفيس بوك وتسلا وكبار الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية أكبر الأثر بسبب هذا الفيروس، وفيما يلي نعرض أبرز تأثيرات هذا الفيروس على الشركات وتأثيره على المستهلكين كما يلى:

- شركات الهواتف الصينية تؤجل إطلاق عدد من إصدارات هواتفها الذكية

كشفت العديد من العلامات التجارية الصينية الكبرى المصنعة للهواتف الذكية أن شحنات هواتفها للربع الأول من 2020 قد تشهد بعض التأجيل نتيجة للأوضاع في الصين وإغلاق بعض مصانعها هناك.

- شركة أبل: من المحتمل تأخير في شحنات Air Pods

تعد الصين مركزًا كبيرًا لشركة أبل عندما يتعلق الأمر بتصنيع المنتجات، ومن المتوقع أن يتم تأخير شحنات Air Pods بسبب فيروس كورونا.

- ارتفاع أسعار التلفزيونات الذكية

كان هناك انخفاض في توافر أجهزة التلفزيون الذكية LCD، حيث انخفض الإنتاج وقد يؤدي ذلك إلى زيادة في أسعار شاشات تلفزيون LCD.

Advertisements

- تأخير إنتاج هواتف أيفون

يشاع أن شركة آبل كانت تستعد لإطلاق جهازًا رخيصًا - من المحتمل أن يطلق عليه iPhone 9 - في وقت ما في مارس، لكن أشارت تقارير متعددة إلى أن سلسلة التوريد قد تتأثر بسبب فيروس كورونا.

- شركة تسلا: تأخير في تسليم بعض طرازات السيارات

وقالت الشركة التي يقودها إيلون ماسك أنه سيكون هناك تأخير في عمليات التسليم لسيارات "موديل 3 " في بعض أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا.

- فيس بوك: تأخير في إنتاج نظارات Oculus VR

واحدة من الأجهزة القليلة التي يصنعها فيس بوك هي نظارة الواقع الافتراضي Oculus VR ، وقد تم الإبلاغ عن تأخر إنتاجها.