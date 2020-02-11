شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيروس كورونا يساعد في نمو إيرادات TeamViewer .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة البرمجيات الألمانية TeamViewer أنها تشهد طلبًا إضافيًا على خدمات الاتصال الخاصة بها بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تتوقع نمو الإيرادات والأرباح الأساسية بنحو الثلث هذا العام، حيث يتيح TeamViewer للمستخدمين فى الأساس الوصول لأجهزة الكمبيوتر عن بعد والتحكم بها.

وبحسب موقع TOI الهندى، يقدم برنامج TeamViewer الآن خدمة تعرف بـ "في أي وقت وفي أي مكان" أو "anytime, anywhere" والتى تتيح تسجيل الدخول والعمل عن بُعد ، وقد شهدت هذه الخدمة زيادة في الطلب في الصين ، حيث تم اكتشاف فيروس كورونا لأول مرة وكان له أكبر الأثر.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة أوليفر ستيل للصحفيين بعد إعلان TeamViewer عن نتائج قوية للربع الرابع وأكدت توقعات عام 2020 التي قدمتها عندما طرحت في سبتمبر "لدينا طلب أعلى بكثير على خيارات العمل في المنزل"، وأضاف "ستيل " أن الشركة ، التي تدير نموذج "فريميوم" الذي يسعى لتحويل المستخدمين الثقيلين إلى مشتركين مدفوعين ، علقت مع ذلك التسويق في الصين احتراماً للموقف الصعب لكثير من الشركات والناس هناك.

ويوفر برنامج TeamViewer الوصول الآمن عن بُعد والدعم وأدوات التحكم عن بعد وأدوات التعاون، وتم تثبيته على أكثر من ملياري جهاز، حيث يوجد ما يصل إلى 45 مليون متصل بالإنترنت في أي لحظة من الزمن بفضله، ويستهدف برنامج TeamViewer ، المدرج حاليًا في مؤشرات أسهم الشركات ذات رأس المال المتوسط ​​والأسهم التقنية في فرانكفورت ، 2020 فواتير بقيمة 430 مليون إلى 440 مليون يورو (471 مليون دولار - 482 مليون دولار) ، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 34٪.

وقالت الشركة ومقرها مدينة جوبنجن إن الأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك من المتوقع أن تنمو بوتيرة مماثلة تتراوح بين 240 مليون و 250 مليون يورو، وأضافت قائمة سبتمبر ، التي تقدر قيمة برنامج TeamViewer بـ 5.25 مليار يورو ، شركة تكنولوجيا نادرة إلى سوق في فرانكفورت مليء بالأسهم الصناعية والسيارات.