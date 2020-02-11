شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. صورة فلكية جديدة تكشف عن معركة شرسة بين نجمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء "سحابة قوس قزح" في الفضاء، والتي يعتقدون أنها ناجمة عن معركة بين نجمين، حيث تم رصد سحابة الغاز الغامضة من جانب باحثين من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا، وذلك باستخدام مجموعة (ALMA)، ويشير تحليلهم الأولى إلى أن السحابة تشكلت عندما كبر نجم واحد لدرجة أنه غمر الآخر، وأوضح هانز أولوفسون، الذي قاد الدراسة، أن نظام النجوم HD101584 مميز، بمعنى أنه تم إنهاء" عملية الموت "هذه قبل الآوان وبشكل مثير حيث نجح العملاق في الوصول إلى نجم قريب منخفض الكتلة والقضاء عليه.

ووفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني، فإن HD101584 هو نظام ثنائي النجوم، يتكون من نجم رئيسي، إلى جانب نجم ثاني أصغر.

يعتقد الباحثون أن النجم الرئيسي كبر حجمه، فهو ينمو كبيرًا بما يكفي لابتلاع النجم الثاني، ورداً على ذلك، تصاعد النجم الصغير، لكنه لم يصطدم به، وتسببت هذه الحركة في انفجار النجم العملاق تاركًا سحابة من الغاز وراءه.

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سحابة قوس قزح من معركة النجوم

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه المعركة النجمية في تسليط الضوء على التطور النهائي لنجوم مثل الشمس، إذ قالت صوفيا رامستيدت، الباحثة المشاركة في الدراسة: "في الوقت الحالي، يمكننا وصف عمليات الموت الشائعة لدى العديد من النجوم الشبيهة بالشمس، لكن لا يمكننا تفسير سبب حدوثها أو كيفية حدوثها بالضبط".

وأضافت: "HD101584 يعطينا أدلة مهمة لحل هذا اللغز لأنه في مرحلة انتقالية قصيرة بين المراحل التطورية الأفضل دراستها".

وأكدت: "من خلال الصور التفصيلية لبيئة HD101584، يمكننا أن نربط بين النجم العملاق الذي كان عليه من قبل، وبقايا النجوم الرائعة التي ستصبح قريباً.