سامسونج تهدف إلى بيع 2.5 مليون وحدة من الهاتف Galaxy Z Flip هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لمصادر داخل شركة سامسونج إستشهد بها الإعلام الكوري، تتوقع شركة سامسونج أن تقوم بشحن حوالي 2.5 مليون وحدة من الهاتف الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip. وبحسب ما ورد، سيكون لدى شركة سامسونج حوالي 500 آلف وحدة جاهزة مبدئيًا مع خيار تجميع حوالي 2 مليون وحدة إضافية إذا كان الطلب كبيرًا.

هذه التقديرات أعلى بكثير من التقديرات التي تم الإستشهاد بها من أجل الهاتف Galaxy Fold في العام الماضي، فقد تردد في أوائل العام 2019 أن شركة سامسونج كانت تهدف لشحن 400 آلف إلى 500 آلف وحدة من الهاتف Galaxy Fold. وبالإضافة إلى التصميم الجديد كليًا، فينبغي أن يساهم السعر أيضًا بشكل كبير في رفع مبيعات Galaxy Z Flip، فقد تردد أن هذا الهاتف سيُكلف ما يُعادل 1260 دولار أمريكي في كوريا الجنوبية، وهو ما يعني أقل من 1940 دولار أمريكي الذي طالبت به شركة سامسونج مقابل الهاتف Galaxy Fold.

وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فمن المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار عن الهاتف الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy S20 Series يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 11 فبراير. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

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وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Galaxy Z Flip سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Infinity Flex بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل كذلك للكاميرا الواسعة الزاوية.

الهاتف Galaxy Z Flip سيضم كذلك هيكل مصنوع من الألومنيوم، وبطارية بسعة 3300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W والشحن اللاسلكي بقوة 9W، فضلا عن شاشة خارجية من نوع Super AMOLED بحجم 1.06 إنش وبدقة 300×116 بكسل. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، وسيضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب.