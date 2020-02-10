تكنولوجيا: تجربة محاكاة الرحلة الفضائية الطويلة تنطلق فى نوفمبر المقبل بموسكو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق المرحلة الثانية من تجربة SIRIUS العازلة الدولية لمحاكاة الرحلة الفضائية طويلة الأمد يوم 19 نوفمبر في موسكو وتستغرق 8 أشهر، وقال مدير المشروع رجل الأعمال الروسي مارك بيلاكوفسكي إن فريق العلماء من معهد الطب والبيولوجيا الروسي ووكالة ناسا الأمريكية يقومون الآن بإعداد برنامجها العلمي، بحسب موقع روسيا اليوم.
وأبدى العلماء من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والتشيك وبيلاروس والإمارات العربية وأستراليا واليابان رغبة بالمشاركة في التجربة، وقال بيلاكوفسكي إن طاقم المركبة الفضائية الافتراضية سيضم 6 متطوعين (رواد فضاء)، بمن فيهم قائد الطاقم والطبيب الروسيان اللذان سيقضيان 8 أشهر في حجرة معزولة تماما عن العالم وفي ظروف نقص الموارد ومواد الغذاء والماء والأدوات الصحية.
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