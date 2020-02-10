كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| شاهد كيف يصمد موتورولا Razr ضد الغبار والحريق وشفرة حلاقة فعلية

متابعة-سنيار: بعد نشرها فيديو اختبار لهاتفها الجديد القابل للطي، نشرت موتورولا مقطع فيديو جديد يوضح لنا مدى متانة الهاتف.

استنادا إلى فيديو JerryRigEverything، يمكن لـ Razr الجديد في الواقع أن يتحمل بعض الظروف السيئة التي من المؤكد أنه سيتعرض لها.

يبدو الإطار المعدني متينا تماما مثل المفصلة المثيرة للجدل، ولكن هناك مشكلات: يجد جيري أن رازر لا يطوى تماما كما وعدت به شركة موتورولا، مما يترك مساحة كبيرة يمكن للغبار أو غيرها من بقايا المخلفات الصغيرة أن تتسلل من خلالها وتخدش الشاشة.

وقال موقع “ماشابل” أن جيري قام أيضا باختبار ثني الجهاز للخلف، وهو شيئ من غير المرجح أن يحدث في العالم الواقعي، طالما أن المستخدم يتذكر طي هاتف رازر قبل تركه على الأريكة.