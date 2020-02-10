تكنولوجيا: سوني تؤكد في بيان رسمي على الإنسحاب من المشاركة في MWC 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة سوني اليوم بيان رسمي تؤكد من خلاله على الإنسحاب من المشاركة في مؤتمر الهاتف العالمي MWC 2020، وذلك نتيجة لإنتشار فيروس كورونا.

مازالت تداعيات إنتشار فيروس الكورونا تؤثر على معرض الهاتف العالمي الذي يقام في برشلونة قبل إنتهاء الشهر الجاري، وشركة سوني هي أحدث الشركات التي قررت أيضاً التراجع عن المشاركة في MWC 2020.

ولقد أكدت شركة سوني في بيانها الرسمي على بث مؤتمرها القادم على شبكة الإنترنت في 24 من فبراير، حيث يتم البث على شبكة اليوتيوب الإجتماعية في قناة Xperia الرسمية.

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ولقد إنضمت سوني إلى كلاً من شركات LG، وإنفيديا، ZTE إلى جانب شركة أمازون، حيث أكدت هذه الشركات على عدم المشاركة في مؤتمر الهاتف العالمي في برشلونة.

من جانب أخر أصدرت وكالة GSMA المنظمة للمؤتمر بيان تستعرض من خلاله خططها لتأمين المؤتمر، والتي تشمل التدابير الآتية:

حظر جميع الزائرين من مقاطعة هوبي التي ظهر فيها الفيروس

يجب على جميع الزائرين لدولة الصين في وقت سابق التأكيد على مرور 14 يوم على زيارتهم للصين

الفحص الحراري لزائري المعرض

تصديق الزائرين على عدم الإتصال بأي من المصابين بمرض كورونا.

يذكر أن شركة سوني قد أشارت في بيانها الصحفي على أن قرار عدم المشاركة جاء حرصاً من الشركة على سلامة الموظفين.

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