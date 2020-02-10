مُلصق مُسرب للهاتف Xiaomi Mi 10 يُؤكد التصميم، وإختبارات الأداء تؤكد قوة العتاد

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 11 فبراير بالصين. ونظرًا لإقتراب موعد الإعلان الرسمي، فقد بدأت وتيرة التسريبات ذات الصلة بهذين الهاتفين تزداد في الأيام الأخيرة. وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم تسريب ملصق رسمي للهاتف Xiaomi Mi 10.

هذا التسريب الجديد يتماشى مع بعض التسريبات السابقة، فهو يعرض لنا الهاتف Xiaomi Mi 10 مع شاشة منحنية الطرفين تضم ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف وفلاش LED. في الحقيقة، تصميم الهاتف Xiaomi Mi 10 في الخلف يذكرنا بالهاتف Xiaomi Mi Note 10 الذي أعلنت عنه شركة Xiaomi في شهر نوفمبر من العام 2019.

وبغض النظر عن تصميم الهاتف، فقد تم أيضًا تسريب النتائج التي حققها الهاتف Xiaomi Mi 10 على مجموعة من منصات إختبارات الأداء، بما في ذلك Geekbench و GFXBench. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فقد حقق هذا الهاتف نتائج مذهلة، والفضل في ذلك يعود إلى المعالج Snapdragon 865 المستخدم في هذا الهاتف، فضلا عن الذاكرة التخزينية السريعة UFS 3.0، والذاكرة العشوائية السريعة LPDDR5. وإلى جانب ذلك، فقد تأكد كذلك اليوم أن الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro سيدعمان معيار Wi-Fi 6.

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ووفقا للتسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Xiaomi Mi 10 سيضم شاشة OLED بحجم 6.5 إنش تمتاز بمعدل التحديث 90Hz، والمعالج الثماني النوى Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، فضلا عن 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية. أما بخصوص الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro، فهو سيضم بدوره نفس المعالج Snapdragon 865، ولكنه سيأتي مع خيار إضافي على مستوى الذاكرة العشوائية، وهذا الخيار هو 16GB.

يُقال بأن الهاتف Xiaomi Mi 10 سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 108 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فسوف يحصل الهاتف Xiaomi Mi 10 كذلك على بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 40W والشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W، فضلا عن الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10W.

أما بخصوص الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro، فهو سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 12 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا لإستشعار معلومات العمق بدقة 8 ميغابكسل. ووفقا لهذه التسريبات، فهي تشير إلى أن كاميرا الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro حصلت على تقييم قدره 125 نقطة من فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية. وبغض النظر عن ذلك، فقد قيل كذلك أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro سيضم بطارية بسعة 4500mAh ستدعم الشحن السلكي السريع بقوة 66W، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 40W. عمومًا، سنتأكد من كل شيء يوم غد الثلاثاء، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.