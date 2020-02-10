الهاتف Nubia Red Magic 5G سيظهر في معرض MWC 2020، وسيضم شاشة 144Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - هاتف الألعاب المرتقب Nubia Red Magic 5G الذي كان محورًا للعديد من التسريبات والشائعات والإعلانات التشويقية في الفترة الماضية سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر شهر فبراير الجاري. وجدير بالذكر أن هذه المعلومات وردتنا مباشرة من الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الصينية، السيد Ni Fei من خلال حسابه الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

وبالإضافة إلى تأكيد موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Nubia Red Magic 5G، فقد أكد لنا السيد Ni Fei أيضًا أن هذا الهاتف سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مما يجعله أول هاتف ألعاب يضم شاشة تمتاز بمعدل التحديث المرتفع هذا. وإلى جانب ذلك، فقد تأكد أيضًا اليوم أن الهاتف Nubia Red Magic 5G سيضم ثلاث كاميرات في الخلف.

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في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد لنا السيد Ni Fei أن الهاتف Nubia Red Magic 5G سيأتي مع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية LPDDR5، وكاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، فضلا عن مروحة تعمل على منع إنهاك الهاتف أثناء دورات الشحن السريع.

تم تصنيف رقاقة الذاكرة العشوائية LPDDR5 من سامسونج على أنها أسرع بنسبة 50 في المئة من رقاقة الذاكرة العشوائية LPDDR4X السابقة، فهي تمتاز بسرعة نقل تصل إلى 6400 ميغابت في الثانية. وجدير بالذكر أن شركة سامسونج أعلنت عن رقاقة الذاكرة LPDDR5 في شهر يوليو من العام 2018، ودخلت مرحلة الإنتاج الضخم في شهر يوليو الماضي.