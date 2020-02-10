شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوكسكون تحصل على موافقة لإعادة تشغيل مصنعها واستئناف إنتاج هواتف أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شخص مطلع على الأمر رفض ذكر اسمه اليوم الاثنين أن شركة فوكسكون التايوانية حصلت على موافقة لاستئناف الانتاج في مصنع بمدينة تشنغتشو بشمال الصين، والذى سبق وأن تم اغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا، وقال الشخص إن حوالي 16000 شخص ، أو أقل من 10 ٪ من القوى العاملة لشركة فوكسكون في مدينة تشنغتشو ، قد عادوا إلى المصنع، مضيفًا أن المسئولين التنفيذيين في الشركة "يحاولون بجد" التفاوض مع السلطات لاستئناف الإنتاج في أجزاء أخرى من الصين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال ذلك المصدر والذى أشار إلى أنه لم يصرح له بالتحدث علنًا حول هذه المسألة ورفض الكشف عن هويته، إن الشركة المصنعة للمكونات الداخلية، والتي تصنع أجهزة للموردين العالميين، تجري محادثات لاستئناف الإنتاج في المصانع الرئيسية بما في ذلك شنتشن وكونشان، وقد يؤثر تأخر استئناف العمليات على سلسلة التوريد العالمية للتكنولوجيا والشحنات إلى العملاء بما في ذلك شركة أبل، وهو شريك لديه معرفة مباشرة بالأمر في السابق.

لكن لم تستجب شركة فوكسكون، المعروفة رسميًا باسم Hon Hai Precision Industry Co Ltd فى الصين، فورًا لطلب التعليق على هذه التصريحات.

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فيما يهدد تفشي فيروس كورونا، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية، بتعطيل التصنيع الصيني وإجبار صناع السياسة على اتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وقد عاد عشرات الآلاف من موظفي Foxconn إلى العمل بعد عطلة طويلة من السنة القمرية الجديدة وكانوا في انتظار البدء.

وأُبلغت المذكرات الداخلية التي استعرضتها وكالة رويترز بأنهم أُخبروا بارتداء الأقنعة والخضوع لفحوصات درجات الحرارة والالتزام بنظام معين لتناول الطعام، وأظهرت المذكرات أن شركة فوكسكون قامت ببناء خطوط الإنتاج الخاصة بها في مقاطعة قوانغدونج الجنوبية لتصنيع أقنعة لمئات الآلاف من موظفيها، واستهداف مليوني قناع يوميًا بكامل طاقتها بحلول أواخر فبراير.

وقد تراجعت أسهم فوكسكون بنسبة 2.4 ٪ في التعاملات الصباحية يوم الاثنين، متخلفة عن انخفاض بنسبة 1 ٪ في السوق الأوسع، ولقد انخفض أكثر من 12 ٪ منذ إعادة فتح السوق بعد عطلة السنة القمرية الجديدة.