الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo Reno 3 Vitality، ويضم كاميرا أساسية بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد الهاتفين Oppo Reno 3 و Oppo Reno 3 Pro، قررت شركة Oppo اليوم إزاحة الستار رسميًا عن العضو الثالث في سلسلة هواتف Oppo Reno 3 Series، وهذا الهاتف هو Oppo Reno 3 Vitality. هذا الهاتف متوفر بالفعل الآن للطلب المسبق في الصين من خلال متجر JD.com ومن خلال المتجر الرسمي لشركة Oppo أيضًا على شبكة الإنترنت. تجدر الإشارة إلى أن الهاتف Oppo Reno 3 Vitality الجديد يأتي مع نفس المواصفات التقنية للهاتف Oppo Reno 3 العادي مع بعض التغييرات الطفيفة والتي تشمل المعالج والألوان التي سيتم بها عرض الهاتف للبيع.

الهاتف Oppo Reno 3 Vitality الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Oppo Reno 3 Vitality الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4025mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، وبشكل مسبق مع روم ColorOS الذي يستند على نظام Android 10. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Oppo Reno 3 Vitality سيُعرض للبيع مقابل ما يُعادل 430 دولار أمريكي. عمومًا، الهاتف Oppo Reno 3 Vitality سيكون متوفرًا بألوان تشمل الأسود والأصفر والأزرق المتدرج.