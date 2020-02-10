تسريبات جديدة تؤكد لنا عدد الكاميرات في الهاتف LG V60 ThinQ، وبطارية 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، رأينا صورًا واقعية للوحة الخلفية الخاصة بالهاتف LG V60 ThinQ، وهي التسريبات التي كشفت لنا أن الهاتف الرائد المقبل لشركة LG سيضم أربع كاميرات في الخلف. الآن، نحن هنا مع صور مسربة جديدة من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks، وهي الصور التي تؤكد لنا أن الهاتف LG V60 ThinQ سيصل بالفعل مع أربع كاميرات في الخلف.

تكشف لنا الصورة أيضًا أن الهاتف LG V60 ThinQ سيضم شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية. وعلاوة على ذلك، تؤكد لنا كذلك أن الهاتف سيحتوي على أربع ميكروفونات ويضم بطارية بسعة 5000mAh. ومع ذلك، لاحظ أن الهاتف LG V60 ThinQ لن يضم واجهة خلفية شفافة، وهو ما تقترحه الصورة.





ومع ذلك، تكشف الصورة الثانية التي تم تسريبها اليوم من قبل نفس المصدر المذكور آنفًا أن الهاتف LG V60 ThinQ سيضم منفذ USB Type-C في الأسفل، وسيكون محاطًا بمكبر الصوت ومنفذ السماعات 3.5mm.

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للآسف، لست هناك في الوقت الراهن أي معلومات رسمية من شركة LG حول الهاتف LG V60 ThinQ، ولكن صدر تقرير من كوريا الجنوبية في شهر ديسمبر الماضي يدعي أنه سيتم الكشف عن الهاتف الرائد المقبل لشركة LG في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر بمدينة برشلونة الإسبانية، وهو الهاتف الذي سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيأتي مع الملحق المميز LG Dual Screen. ولكن نظرًا لأن شركة LG إنسحبت من المعرض، فمن غير الواضح متى سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف LG V60 ThinQ.

https://twitter.com/evleaks/status/1226115975126376450