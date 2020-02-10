تعتبر البرمجة من أهم مهارات القرن الحادي والعشرين التي يمكن للأطفال بدء تعلمها، وكما نعلم فإن الأطفال الصغار يمكنهم التعلم بشكل أفضل، لذلك يمكنهم تعلم الكثير من الأشياء بسهولة مثل: اللغات المنطوقة، وكذلك البرمجة، والآن أصبح بإمكان الأطفال في سن الخامسة أو أعلى تعلم البرمجة عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

ومع عودة الدراسة نقدم لك اليوم مجموعة من التطبيقات التي يمكن الاعتماد عليها لتطوير مهارات طفلك في تعلم البرمجة.

فيما يلي 5 تطبيقات تساعد الأطفال على تعلم البرمجة:

1- تطبيق Kodable:

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يساعد تطبيق Kodable الأطفال على تعلم مفاهيم البرمجة الأساسية من خلال ألعاب جذابة، وهو مناسب للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 10 سنوات، كما تعتمد عليه أكثر من 50% من المدارس الابتدائية في الولايات المتحدة لتطوير مهارات الأطفال.

تنقسم الدروس التعليمية في التطبيق إلى قسمين؛ الأول: مخصص للأطفال من سن 4 إلى 7 سنوات، حيث يتعلمون أساسيات البرمجة من خلال السحب والإسقاط، واستكشاف الأكواد البرمجية، وبناء شخصيات مخصصة.

بينما القسم الثاني: مخصص للأطفال من سن 7 إلى 10 سنوات، ويضم مجموعة من الموضوعات المتقدمة؛ مثل: تعلم لغة البرمجة (جافاسكربيت) JavaScript من خلال طريقة (gamification) – نظرًا لأنها لغة ممتازة للمبتدئين – ثم الانتقال إلى كتابة أكواد برمجية حقيقية باستخدام واجهة برمجة مخصصة للأطفال لبناء الشخصيات، وتصميم الألعاب.

التطبيق متاح لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد على متجر آب ستور، كما يوجد منه إصدار ويب، ولكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.

2- تطبيق ScratchJr:

يهدف تطبيق ScratchJr إلى تعليم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس إلى سبع سنوات مهارات جديدة أثناء قيامهم ببرمجة قصصهم، وألعابهم التفاعلية.

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يمكن للأطفال من خلال لغة البرمجة الرسومية جعل الشخصيات تتحرك وتقوم بمهام محددة، مما يتيح لهم حل المشكلات، وتصميم المشاريع، والتعبير عن أنفسهم بطريقة إبداعية، كما يستخدمون كل من الرياضيات والبرمجة في سياق مفيد ومحفز.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيباد على آب ستور، كما تتوفر إضافة لمتصفح كروم.

3- تطبيق Nancy Drew Codes & Clues:

يجمع هذا التطبيق بين التعلم واللعب، حيث إنه يتضمن بعض الألعاب التي يقوم الأطفال فيها بتطوير واستخدام مهاراتهم المتنامية لحل المشاكل التي تقابلهم، والبحث عن أدلة جديدة، كما يمكنهم برمجة الجرو الصغير الموجود في اللعبة لتخطي العقبات، ومساعدة نانسي في الخروج من الأماكن الضيقة في نهاية كل فصل.

يقوم الأطفال بسحب وإفلات الأكواد في أماكنها المناسبة، وتزداد تحديات البرمجة مع تقدم القصة، وفي النهاية يمكن للأطفال المتميزين الفوز بجائزة Super Coder.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيباد على آب ستور.

4- تطبيق Tynker:

يتيح تطبيق Tynker للأطفال تعلم البرمجة من خلال اللعب وحل الألغاز، وذلك باستخدام البرمجة القائمة على الكتل من خلال السحب والإفلات، ثم يتقدمون إلى تعلم لغات (جافاسكريبت) JavaScript، و(سويفت) Swift، و(بايثون) Python لتصميم الألعاب، وإنشاء التطبيقات، وبالإضافة إلى استخدام البرمجة لتحريك الشخصيات.

كما يقوم الأطفال بممارسة التفكير النقدي أثناء التعلم، والتعرف على الأنماط ،والتركيز على حل المشكلات، مما يساعد في تطوير مهاراتهم الإبداعية بسرعة كبيرة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيباد على آب ستور.

5- تطبيق SpriteBox:

يتيح تطبيق SpriteBox للأطفال تعلم البرمجة من خلال مجموعة من الألغاز والألعاب الشيقة، حيث يأتي مع 20 لغزًا لحلها وتجميع النجوم.

وأثناء المغامرات سيتعلم الطفل تسلسل الأوامر، وتصحيح المنطق الخاطئ، واستخدام تسلسل أوامر بسيطة ومعقدة لحل المشاكل.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيباد على آب ستور.