أكبر شركة لتصنيع آيفون تستأنف العمل في الصين بقدرات محدودة

أفادت وكالة رويترز اليوم الاثنين بأن شركة (فوكسكون) Foxconn – أكبر شركة مصنعة لهواتف آيفون من آبل – حصلت على موافقة لاستئناف الإنتاج في مصنع رئيسي في الصين بعد إجبارها على إغلاقه إثر تفشي فيروس كورونا، ولكن 10% فقط من القوى العاملة في المصنع تمكنت من العودة حتى الآن.

ونقلت رويترز عن مصدرها الذي لديه معرفة مباشرة بالأمر أن شركة فوكسكون التايوانية، التي تعد أيضًا أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات في العالم، حصلت على الضوء الأخضر لإعادة تشغيل الإنتاج في مدينة جنغجو بشرق الصين. وقال المصدر: إنه لمّا يُسمح للشركة باستئناف الإنتاج في شنجن، التي تعد مركزًا للتصنيع جنوب الصين.

ويشكل المصنعان معًا الجزء الأكبر من خطوط التجميع الخاصة بشركة فوكسكون لأجهزة آيفون من آبل، ومن المحتمل أن تؤثر عمليات التأخير على الشحنات العالمية.

وقد خفَّضت شركة (تريندفورز) Trendforce لأبحاث السوق اليوم الاثنين توقعاتها المتعلقة بإنتاج أجهزة آيفون في الربع الأول من 2020 بنحو 10٪ إلى 41 مليون جهاز. ومن جانبها، أعطت شركة آبل نفسها نطاقًا واسعًا للإيرادات المتوقعة للربع المنتهي في 31 آذار/ مارس 2020 لعوامل عدم اليقين بسبب الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص وأصاب أكثر من 40،000 شخص حتى تاريخ اليوم.

وقالت شركة هواوي – منافسة شركة آبل الأبرز وأكبر شركة للهواتف الذكية في الصين – الأسبوع الماضي: إنها استأنفت إنتاج الأجهزة الاستهلاكية ومعدات شركات الاتصالات، وإن العمليات تعمل بصورة طبيعية.

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وقال المصدر لوكالة رويترز: إن نحو 16,000 شخص، أو أقل من 10 ٪ من القوى العاملة لشركة فوكسكون في جنغجو عادوا إلى المصنع، مضيفًا أن المديرين التنفيذيين للشركة يحاولون جاهدين التفاوض مع السلطات لاستئناف الإنتاج في أجزاء أخرى من الصين، بما في ذلك كونشان، في جنوب شرق جيانغسو.

وتسبب تفشي فيروس كورونا – الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية – في تعطيل التصنيع الصيني وأجبر شركات مثل (هيونداي موتور) على وقف إنتاج السيارات في بعض المصانع.

عادت بعض الشركات، بما في ذلك شركة سامسونج، إلى العمل يوم الاثنين، لكن مئات المصانع والمتاجر لا تزال مغلقة في جميع أنحاء الصين.