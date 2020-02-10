صفقة اليوم.. احترف العمل على تطبيقات أدوبي السحابية مع خصم 97%

الحزمة الكاملة لاحتراف العمل على تطبيقات أدوبي السحابية The All-in-One Adobe Creative Cloud Suite Certification Bundle.

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 537.

المدة: 60 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف العمل على كل من: After Effects وPhotoshop، وIllustrator، وIndesign، وAddobe XD، وPremiere Pro، و Adobe Spark، وLightroom.

تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول After Effects وكيفية استخدام تقنية Rotoscoping – وهي إحدى تقنيات الرسوم المتحركة التي يستخدمها المصممون لتتبع لقطات الصور المتحركة إطارًا تلو الآخر – لإنتاج حركات واقعية، وكيفية استخدام After Effects وإضافة Mocha AE لتتبع حركة أي شيء في الفيديو وإنتاج حركات واقعية، وتعلم التقنيات الأساسية لإنشاء الرسوم المتحركة الاحترافية.

كما تتضمن دورة كاملة حول كيفية استخدام Lightroom في تحرير الصور، ودورة أخرى حول استخدام Adobe Premiere Pro CC لتحرير الفيديو باحترافية، بالإضافة إلى أكثر من دورة لاحتراف التصميم على فوتوشوب سواء كان تصميم الشعارات، أو تصميم الويب، أو تصميم واجهات المستخدم، أو الإعلانات، أو تصميم المنتج. وتتضمن كل دورة أيضًا مشاريع متعددة لتنفيذها.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1600 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 34 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تمتلك شركة أدوبي الحصة الكبرى في سوق البرمجيات الإبداعية، فإذا كنت تحاول تنفيذ أي مشروع إبداعي رقمي فبالتأكيد ستحتاج إلى تطبيق من تطبيقات أدوبي لتنفيذ هذا المشروع. وتوفر لك (حزمة أدوبي السحابية) Adobe Creative Cloud أفضل التطبيقات والخدمات الإبداعية حتى تتمكن من تصميم أي شيء يمكنك تخيله، في أي وقت وأي مكان.

تضم حزمة (أدوبي السحابية الإبداعية) Adobe Creative Cloud مجموعة مكونة من أكثر من 20 تطبيقًا من تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول والخدمات للتصوير الفوتوغرافي والتصميم، وتحرير الفيديو، وتصميم الويب وتجربة المستخدم وغيرها.

إذا كنت تسعى إلى تطوير مهاراتك الإبداعية؛ فيمكنك القيام بذلك من خلال الاستثمار في الحزمة التدريبية (The All-in-One Adobe Creative Cloud Suite Certification Bundle) التي تقدم لك أكثر من 60 ساعة تدريبية تغطي مجموعة واسعة من المهارات، بما في ذلك: تصميم المواد المطبوعة، والرقمية، وتحرير الصور، والرسوم المتحركة، وإنتاج الفيديو، وغير ذلك الكثير مع خصم يصل إلى 97%.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى 5 دورات تدريبية، و537 درسًا، وأكثر من 60 ساعة من المحتوى التدريبي.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1600 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 34 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة على احتراف العمل على كلٍ من: After Effects وPhotoshop، وIllustrator، وIndesign، وAddobe XD، وPremiere Pro، و Adobe Spark، وLightroom.

تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول After Effects وكيفية استخدام تقنية Rotoscoping – وهي إحدى تقنيات الرسوم المتحركة التي يستخدمها المصممون لتتبع لقطات الصور المتحركة إطارًا تلو الآخر – لإنتاج حركات واقعية، وكيفية استخدام After Effects وإضافة Mocha AE لتتبع حركة أي شيء في الفيديو وإنتاج حركات واقعية، وتعلم التقنيات الأساسية لإنشاء الرسوم المتحركة الاحترافية.

كما تتضمن دورة كاملة حول كيفية استخدام Lightroom في تحرير الصور، ودورة أخرى حول استخدام Adobe Premiere Pro CC لتحرير الفيديو باحترافية، بالإضافة إلى أكثر من دورة لاحتراف التصميم على فوتوشوب سواء كان تصميم الشعارات، أو تصميم الويب، أو تصميم واجهة المستخدم، أو الإعلانات أو تصميم المنتج. وتتضمن كل دورة أيضًا مشاريع متعددة لتنفيذها.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

The Complete 2020 After Effects CC Master Class

Adobe Photoshop CC: Advanced Training

Logo Design Mastery In Adobe Illustrator

Adobe CC Masterclass: Photoshop, Illustrator, Adobe XD, InDesign

Adobe Lightroom Classic CC: Zero to Pro

Adobe Photoshop CC Course

Adobe Premiere Pro CC Masterclass: Video Editing Made Easy

Create Images, Videos & Web Pages Using Adobe Spark

الحصول على الصفقة: من هنا.