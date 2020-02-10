5 أجهزة لتتبع اللياقة البدنية مناسبة للأطفال

أصبح الأطفال في الآونة الأخيرة أكثر تركيزًا على اهتمامات مثل: مشاهدة التلفزيون، وممارسة ألعاب الفيديو، وغيرها من أشكال الترفيه الأقل نشاطًا، لذلك يتطلب الأمر البحث عن طرق تشجعهم على ممارسة الرياضة لما لها من أهمية كبيرة لصحتهم ولياقتهم البدنية، خاصة وأن أجسامهم مازالت في مرحلة النمو.

تساعد أجهزة تتبع اللياقة البدنية المخصصة للأطفال في تحديد أهداف يمكنهم تحقيقها من أجل رفع مستوى لياقتهم البدنية. ويمكن للوالدين من خلال التطبيقات الخاصة بهذه الأجهزة إنشاء تحديات بين الأطفال لمعرفة من يمكنه الحصول على أكبر عدد من الخطوات أو إيجاد طرق إبداعية أخرى لتشجيع الأطفال الصغار على الحركة.

إليك 5 أجهزة تتبع اللياقة البدنية للأطفال:

1- جهاز Fitbit Ace 2:

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يدعم جهاز Fitbit Ace 2 عددًا من الميزات التي تساعد على تطوير عادات الطفل الصحية والتي تشمل: تتبع عدد الخطوات، والدقائق النشطة، وساعات النوم، كما يمكن تشجيع الأطفال عبر اقتراح تحديات يومية أو أسبوعية وتقديم المكافآت لهم، ويمكن للأهل مشاهدة الإحصائيات ومكافآة الأطفال وغيرها من المزايا في تطبيق Fitbit.

يأتي جهاز Fitbit Ace 2 بشاشة OLED تعمل باللمس، وبطارية قوية تدوم إلى خمسة أيام بشحنة واحدة، ويدعم ميزة مقاومة المياه حتى 50 مترًا، ويُوصى به للأطفال من سنة السادسة فيما فوق. ويتوافر بسعر 49.95 دولارًا.

2- جهاز Garmin Vivofit Jr. 2:

يأتي جهاز Garmin Vivofit Jr. 2 بشاشة ملونة،وسوار قابل للتعديل للأطفال، ويدعم ميزة مقاومة المياه، كما يضم بطارية سهلة الاستبدال تستمر لأكثر من عام، وبذلك ليس هناك حاجة لإعادة شحنها باستمرار.

يتيح الجهاز تتبع الخطوات، والنوم، والنشاط اليومي، ويمكن للوالدين استخدام التطبيق الخاص بالجهاز لتتبع الأطفال، ومنحهم مكافآت عند تحقيق أهدافهم، كما يضم أدوات التنبيه للآباء والأمهات. ويتوافر الجهاز بسعر 49.99 دولارًا.

3- جهاز Unicef Kid Power Band:

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يتيح لك جهاز UNICEF Kid Power إصابة عصفورين بحجر واحد، فبمجرد أن يجمع طفلك المزيد من الخطوات، تُفتح عبوات الغذاء العلاجية التي تقدمها اليونيسف للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في إحدى الدول النامية، وكلما زاد عدد الخطوات التي يجمعها يزيد عدد العبوات التي يتم إرسالها. وهو ما يساعد الأطفال على إدراك أن تصرفاتهم لديها القدرة على إحداث التغيير.

يتيح الجهاز تتبع النشاط اليومي للطفل من خلال شاشةتعمل باللمس، ويأتي بتصميم مقاوم للماء وفقًا لمعيار IP67، وبطارية تدوم لمدة أسبوعين تقريبًا على شحنة واحدة، وتعيد الشحن خلال ساعة واحدة.

ويأتي مع الجهاز تطبيق مخصص يتيح للآباء متابعة الطفل بسهولة، بالإضافة لمجموعة من المهام، مثل: عند إكمال طفلك لعدد معين من الخطوات ستُفتح له مقاطع فيديو مختلفة يمكنه مشاهدتها للتعرف على البلدان والثقافات في جميع أنحاء العالم. ويتوافر الجهاز بسعر 39.99 دولارًا.

4- جهاز Nabi Compete:

إذا كان لديك أكثر طفل فإن هذا الجهاز مناسب لتشجيعهم على التنافس الرياضي للوصول إلى أهداف معينة، مثل قطع مسافة معينة لكسب النقود المعدنية. وتكليفهم بحرق عدد من السعرات الحرارية لأي طعام يختارونه.

وعندما يكسب الأطفال هذه العملات المعدنية، يمكنهم إنفاقها للحصول على حيوان أليف افتراضي يمكنهم العناية به. ويجب استخدام التطبيق الخاص بالجهاز للوصول إلى كل هذه الميزات.

5- ساعة Coolpad Dyno 2:

هي ساعة ذكية أكثر من كونها جهاز تعقب لياقة بدنية، وقد صُممت لتوفير الميزات التي يحتاجها الآباء لتتبع أطفالهم مع تصميم واجهة مستخدم يحبها الأطفال، وتدعم اتصال 4G LTE، وميزة مقاومة المياه وفقًا لمعيار IP65.

الساعة متينة للغاية، وتأتي مع أحزمة سيليكون مريحة بألوان تناسب الأطفال. قد لا تكون أبرز ساعة تركز على اللياقة البدنية للأطفال، ولكنها ساعة تغطي جميع الأساسيات وأهمها ميزة تتبع الخطوات.