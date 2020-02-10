شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مخرج فائز بالأوسكار ينتقد شركة أبل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق أمس حفل توزيع جوائز حفل الأوسكار الـ 92 في لوس أنجلوس، لكن من بين جميع الفائزين ، برز رجل واحد أكثر من غيره لأنه استغل وجود بالحفل لانتقاد شركة أبل، حيث تحدث المخرج تايكا وايتيتي، الذى فاز بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس عن Jojo Rabbit ، إلى وسائل الإعلام بعد انتهاء حفل توزيع الجوائز وشن هجوما عنيفا على شركة أبل.

وبحسب موقع TOI الهندى، فعند سؤال وايتيتي عن مفاوضات رابطة الكتاب الأمريكية المقبلة، ركز المخرج غضبه على شركة أبل، وعلى وجه التحديد، لوحات المفاتيح الخاصة بها، والتي يقول عنها "من المستحيل الكتابة عليها".

حيث قال: "تحتاج أبل إلى إصلاح لوحات المفاتيح الخاصة بها، فمن المستحيل الكتابة عليها - لقد ازداد الأمر سوءًا"، حيث أوضح أن لوحة مفاتيح أبل كانت سيئة للغاية لدرجة أنها جعلته يريد التبديل إلى جهاز كمبيوتر مكتبى".

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وقال "وايتيتي": "هذا يجعلني أرغب في العودة إلى جهاز الكمبيوتر المكتبى، لأن لوحة مفاتيح أبل صعبة للغاية، في حين أن لوحة مفاتيح الكمبيوتر المكتبية أفضل لأصابعك بكثير".

وسأل المراسلون الذين يستخدمون أجهزة لاب توب أبل حول هذه المشكلة مشيرا إلى أنهم يعرفون ما الذي يتحدث عنه، ولم يكن "وايتيتي" قد انتهى من انتقاداته لشركة أبل ليتناول بعض التفاصيل حول كيفية تأثير لوحات مفاتيح أبل عليه بشكل سلبي، حيث قال أنه يعاني من مشاكل في الكتف ويعاني من متلازمة الإفراط المهني.

لكن أبل حتى الآن لم تصدر أي تعليق على ما قاله "وايتيتي"، وليس من الواضح ما هي لوحة مفاتيح أبل التي يستخدمها ، ولكن مع جهاز MacBook Pro الذي يبلغ حجمه 16 بوصة ، استبدلت أبل لوحة المفاتيح بعد أن اشتكى الكثير من المستخدمين من آليتها وكيف كان استخدامها غير مريح.