تسريب جديد يؤكد لنا تصميم ومواصفات الهاتف OnePlus 8 Pro المُرتقب

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت التقارير السابقة صحيحة، فمن المفترض أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro، فضلا عن الهاتف OnePlus 8 Lite في أواخر شهر مارس المقبل أو في شهر أبريل الموالي. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا في الفترة الماضية على العديد من التسريبات التي تستعرض لنا كيف سيبدو هذين الهاتفين. وعلى ذكر ذلك، فنحن هنا الآن مع تسريب جديد يستعرض لنا تصميم الهاتف OnePlus 8 Pro، فضلا عن مواصفاته التقنية الرئيسية.

كما تلاحظون، لا يبدو الهاتف OnePlus 8 Pro مختلفًا كثيرًا عن الهاتف OnePlus 7 Pro، ولكن عندما تقوم بإمعان النظر في الصور، فسوف ترى أن الهاتف OnePlus 8 Pro حصل على كاميرا Time Of Flight إضافية ومستشعرات إضافية لدعم الكاميرا في الخلف، فضلا عن سماعة أذن أكبر. يبدو أن الإطار العلوي للشاشة في الهاتف OnePlus 8 Pro يُعتبر أكثر سماكة من الهاتف OnePlus 7 Pro.

وبغض النظر عن التصميم، فهذا التسريب الجديد يكشف لنا كذلك عن المواصفات التقنية الرئيسية للهاتف OnePlus 8 Pro، والتي تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 50W. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة OxygenOS التابعة للشركة.

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عمومًا، من المفترض أن نحصل على المزيد من التسريبات ذات الصلة بتشكيلة OnePlus 8 Series في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.