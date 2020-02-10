سامسونج تعرض الإعلان الترويجي للهاتف Galaxy Z Flip قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي -

من المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Z Flip الصدفي القابل للطي يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 11 فبراير بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy S20 Series. وحتى ذلك الحين، فقد إتضح الآن أن شركة سامسونج قامت بعرض إعلان ترويجي للهاتف Galaxy Z Flip في حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم أمس. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الإعلان الترويجي يسلط الضوء على أهم الميزات في الهاتف Galaxy Z Flip القادم، ولكن تبقى الميزة الأبرز في هذا الهاتف هو التصميم الصدفي القابل للطي والشاشة المرنة، فضلا عن واجهة المستخدم التي تم صقلها لتتناسب مع التصميم الفريد لهذا الهاتف. عموما، يمكنكم إلقاء نظرة على هذا الإعلان الترويجي في مقطع الفيديو أعلاه.

تردد في الفترة الماضية أن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Galaxy Z Flip ستشمل شاشة Infinity Flex بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل كذلك للكاميرا الواسعة الزاوية.

الهاتف Galaxy Z Flip سيضم كذلك هيكل مصنوع من الألومنيوم، وبطارية بسعة 3300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W والشحن اللاسلكي بقوة 9W، فضلا عن شاشة خارجية من نوع Super AMOLED بحجم 1.06 إنش وبدقة 300×116 بكسل. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، وسيضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب.

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يُشاع بأن الهاتف Galaxy Z Flip سيُكلف نحو 1400 دولار أمريكي، وسيُعرض للبيع في اليوم 14 من شهر فبراير المقبل. ونحن نتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy S20 Series يوم غد الثلاثاء.