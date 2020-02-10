تقرير جديد يكشف عن السعر المحتمل للهاتف iPhone 9، ويتوقع بدوره وصوله في الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - منتجات آبل بشكل عام ليست رخيصة، فلا تزال الطرازات الإقتصادية مثل iPhone XR و iPhone 11 ليست رخيصة في نظر العديد من المستهلكين. ومع ذلك، فإن خليفة iPhone SE2 والذي من المرجح أن يحمل إسم iPhone 9 يمكن أن يدخل إلى فئة الهواتف الإقتصادية.

هذا وفقا لتقرير صادر من موقع Fast Company والذي يدعي أنه يمكن أن يتم تسعير الهاتف iPhone 9 القادم بنحو 399 دولار أمريكي. في حين لا يزال غاليًا قليلاً مقارنة مع البدائل المزودة بنظام الأندرويد، إلا أنه يعتبر رخيصًا وفقا لمعايير آبل. ويمضي التقرير ليضيف أن عملية الإنتاج الضخم لهذا الهاتف على وشك أن تبدأ وقد يتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف في شهر مارس المقبل.

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في حالة إذا لم تسمع عن iPhone SE2 أو بالأحرى iPhone 9 من قبل، فقد تردد أن شركة آبل تعمل على هذا الهاتف منذ فترة طويلة وسيأتي ليحل محل iPhone SE الحالي الذي تم تسعيره أيضًا بنحو 399 دولار أمريكي. وتُشير التقارير إلى أن iPhone 9 سيحصل على تصميم مستوحى من iPhone 8، وسيضم الزر الرئيسي المزود بمستشعر البصمة Touch ID أسفل الشاشة، فضلا عن شاشة بحجم 4.7 إنش، والمعالج Apple A13 Bionic المستخدم في سلسلة هواتف iPhone 11 Series الحالية.

الشائعات التي تُلمح لقدوم iPhone المنخفض التكلفة قديمة جدًا. بدأت هذه الشائعات في الظهور لأول مرة في العام 2017 ولمحت إلى أنه سيتم الإعلان عنه في أوائل العام 2018، ولكن هذا ما لم يحصل بطبيعة الحال. بدأت هذه الشائعات بالظهور من جديد في أواخر العام 2019، ولكن هل سيكون هذا أخيرًا هو العام الذي سيحصل فيه ملاك iPhone 7 و iPhone 8 على بديلهم الذي طال إنتظاره؟