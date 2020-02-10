شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سونى تعلن انسحابها من مؤتمر MWC 2020 ببرشلونة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سونى فى بيان صحفى عن انسحابها من مؤتمر Mobile World Conference (MWC) 2020 فى برشلونة بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، إذ تمثل الأخبار ضربة قوية للحدث، لأن سونى عادة ما تكون واحدة من أكبر المشاركين ويمكن أن تكشف النقاب عن هاتف جديد.
وقالت الشركة فى بيانها: "نحن نولى أهمية قصوى لسلامة ورفاهية عملائنا وشركائنا ووسائل الإعلام والموظفين، لقد اتخذنا قرارًا صعبًا بالانسحاب من العرض والمشاركة بـ MWC 2020 فى برشلونة بإسبانيا".
وبدلاً من عقد مؤتمر صحفى مباشر فى هذا الحدث، ستطلق سونى منتجاتها عبر واحدة من قنواتها الرسمية على يوتيوب.
وتعد شركة سونى أحدث المنسحبين من المؤتمر العالمى للجوال MWC 2020، إذ كشفت أمازون، عن انسحابها هى الأخرى من حضور المؤتمر، خوفا من تفشى فيروس "كورونا" الجديد، وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنها تخشى من أن المشاركة فى المؤتمر العالمى قد تعرّض موظفيها ورواد المؤتمر للخطر.
كما علقت شركة "إنفيديا" الأمريكية، عملاق صناعة رقائق المعالجات الرسومية، منذ عدة أيام مشاركتها فى المؤتمر المقرر انطلاقه فى برشلونة بإسبانيا، بسبب المخاطر الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.
وقد قامت العديد من الشركات التكنولوجية بالفعل مثل ZTE وLG بإلغاء المؤتمرات الخاصة بهم خلال فعاليات المعرض، الأمر الذى يثير الكثير من التساؤلات حول خطط الشركات الأخرى التى قد تؤثرعلى المعرض هذا العام، حيث من المنتظر أن يشارك فى فعاليات المعرض أكثر من 200 دولة مختلفة مع أكثر من 100 ألف علامة تجارية مشاركة فى المعرض، لكن انتشار فيروس كورونا قد أدى إلى إلغاء وتأجيل الكثير من الرحلات فى البلدان الآسيوية، أيضاً تعطلت التأشيرات الخاصة بالكثير من الشركات، وهو ما أدى إلى صعوبة تنظيم فعاليات المعرض هذا العام.
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