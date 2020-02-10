تكنولوجيا: هاتف HONOR 9X LITE ينطلق لاحقاً بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد ملصق ترويجي لإصدار HONOR القادم الذي يعرف بهاتف HONOR 9X LITE، والذي أكد على مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل مع تقنية الذكاء الإصطناعي.

قدمت شركة HONOR هاتف Honor 9X خلال العام الماضي في السوق الصيني، واليوم تستعد العلامة الفرعية لهواوي لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بعنوان HONOR 9X LITE.

يتميز هاتف HONOR 9X LITE وفقاً للملصق الترويجي بكاميرة خلفية مزدوجة، كما كشف الملصق الترويجي عن دعم هذا الإصدار لخدمات جوجل GMS التي تأتي مثبتة مسبقاً على الهاتف، كما تم رصد الهاتف بشهادة توثيق جوجل بلاي، وذلك رغم تأكيد هواوي بشكل قاطع على التحول لإستخدام خدمات الشركة.

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كما يظهر هاتف HONOR 9X LITE في الإعلان الترويجي بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفلاش LED، إلا أن الملصق لم يقدم نفاصيل لمواصفات المستشعر الثانوي في الكاميرة الخلفية، أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

يذكر أن الهاتف يظهر بنماذج رقم JSN-L21، وJSN-L22، وأيضاً JSN-L23، وهي نفس أرقام النماذج الخاصة بهاتف Honor 8X، لذا تشير التوقعات إلى خطأ لدى موقع هواوي في تسمية العلامة التجارية للهاتف، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار لاحقاً هذا العام.

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