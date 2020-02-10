تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Flip يظهر في إعلان ترويجي خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت العملاق الكوري مؤخراً ببث إعلان ترويجي لهاتف Galaxy Z Flip خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار، والذي قدم أول نظرة رسمية على الهاتف في مقطع فيديو.

نشرت العديد من التسريبات المصورة لهاتف Galaxy Z Flip خلال الفترة الماضية، دون أن تقدم سامسونج صور رسمية عن هذا الإصدار، واليوم يظهر أول إعلان ترويجي للهاتف خلال فعاليات الأوسكار التي أقيمت بالأمس.

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ولقد إستعرض الإعلان التشويقي شاشة هاتف Galaxy Z Flip القابلة للطي، مع بعض التطبيقات المدمجة في الهاتف التي تتوافق في العمل مع الشاشة القابلة للطي في الهاتف المميز بتصميم طويل، كما تظهر الشاشة الخارجية المصغرة في الجهة الأمامية بميزة عرض معلومات عن المكالمات المستلمة.

يذكر أن الإعلان الترويجي لم يقدم تفاصيل أكثر دقة حول هاتف Galaxy Z Flip، لكن نترقب حدث Unpacked لشركة سامسونج الذي يقام غداً، والذي تستعرض فيه العملاق الكوري تفاصيل ومواصفات هذا الإصدار مع الإصدارات الأخرى من سلسلة هواتف Galaxy S20.

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