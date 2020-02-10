شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سامسونج" تعلن عن هاتفها الجديد القابل للطى فى حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت شركة سامسونج الكورية الجنوبية العالم فى حفل توزيع جوائز "الأوسكار"، وأعلنت بصورة رسمية عن هاتفها الجديد القابل للطى "جلاكسى زد فليب"، واستغلت الشركة الكورية الجنوبية الحدث العالمى وبثت إعلاناً تليفزيونياً مفاجئاً، يظهر فيه لأول مرة هاتفها الجديد القابل للطى "جلاكسى زد فليب".

ونشرت سامسونج لقطات عديدة للهاتف، باللونين الأرجوانى والأسود، والذى يظهر فيها بشاشته القابلة للطي، ولم تنشر الشركة الكورية الجنوبية تفاصيل ومواصفات هاتف "غلاكسى زد فليب"، إلا أن المقاطع تكشف عدد كبير من المعلومات.

وأبرز المعلومات التى ظهرت من الإعلان تأكيد أن الهاتف يتخذ الوضع "الصدفي"، بحيث يمكن تشغيل الشاشة اللمسية وهى فى وضع "الطي".

كما تظهر سامسونج فى الإعلان أن الشاشة اللمسية بعد الطى قياسها لا يتعدى 1 بوصة، ويمكن من خلالها الرد على الاتصالات ومتابعة الإشعارات الرئيسية.

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ومن المتوقع أن يكون هذا الهاتف الجديد من سامسونج أقل سعر من هاتف "جلاكسى فولد" الذى يبلغ سعره 1980 دولارا، والذى يفتح ككتاب، وتم طرحه فى سبتمبر بعد تأخره عدة أشهر بسبب ظهور مشكلات فى شاشته.

من جهته قال توم كانج، المحلل فى شركة كاونتربوينت للأبحاث، إن "الهاتف الجديد "جلاكسى زد فليب" القابل للطى سيكون له أثر كبير على ماركة سامسونج وسيساعدها على تحسين المنافسة مع موديلات أبل الغالية الثمن".

​وأضاف أن "سامسونج أخذت زمام المبادرة فى مجال التليفونات القابلة للطى، فى وقت بدا فيه أن شركات صينية منافسة تستعد لاقتحام تلك السوق الناشئة".