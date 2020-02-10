شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أمازون" تنسحب من مؤتمر MWC 2020 بسبب فيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت شركة "أمازون" الأمريكية، قراراً وُصف بـ"المثير للجدل"، بسبب مخاوفها من تفشى فيروس "كورونا" الجديد، إذ أعلنت، وفقاً لما نقله موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص، انسحابها من مؤتمر الجوّال العالمى فى برشلونة الإسبانية MWC المقرر انطلاقه نهاية شهر فبراير الجاري.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنها تخشى من أن المشاركة فى المؤتمر العالمى قد تعرّض موظفيها ورواد المؤتمر للخطر.

وبتلك الطريقة تنضم "أمازون" إلى شركات أخرى قررت الانسحاب من مؤتمر الجوّال العالمى، وأبرزها شركات: "إل جي" و"نيفيديا"، و"إريكسون"، كما رجّحت تقارير أخرى احتمال انسحاب المزيد من الشركات أيضاً من المؤتمر المقام فى برشلونة.

ولكن الشركات الصينية حاولت طمأنة المشاركين فى المؤتمر من أنها "عزلت" الموظفين الصينيين بصورة كاملة، وأنه مَن سيشارك فى المؤتمرهم موظفوها فى أوروبا فقط.

وينطلق المؤتمرالعالمى للهواتف ببرشلونة MWC 2020 يوم 24 فبراير الجارى، والذى يعد أكبرحدث يجمع الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية من جميع أنحاء العالم، لكن هذا العام قد يواجه القائمين على تنظيم المؤتمر الكثير من الصعوبات نتيجة لانتشار فيروس كورونا فى الصين وبعض البلدان الأخرى.

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ومن المنتظرأن يشارك فى فعاليات المعرض أكثر من 200 دولة مختلفة مع أكثر من 100 ألف علامة تجارية مشاركة فى المعرض، لكن إنتشار فيروس كورونا قد أدى إلى إلغاء وتأجيل الكثير من الرحلات فى البلدان الآسيوية، أيضاً تعطلت التأشيرات الخاصة بالكثير من الشركات، وهو ما أدى إلى صعوبة تنظيم فعاليات المعرض هذا العام.

ووفقاً لإحصائيات أوردتها وكالة "رويترز"، فإن الفيروس ظهر فى 27 دولة ومنطقة على الأقل، وتم اكتشاف 330 حالة إصابة خارج الصين، وهو عدد ضئيل مقارنة بأكثر من 37 ألف حالة إصابة بالمجمل فى الصين.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت فى وقت سابق، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس" كورونا" الجديد فى جميع أنحاء البلاد إلى 908 أشخاص، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفاً، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصاباً بالفيروس وغادروا المستشفيات.