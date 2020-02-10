شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تكشف عن تطبيق "يحذر" المستخدمين من فيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير أن الحكومة الصينية طورت تطبيقا جديدا بالتعاون مع شركة تكنولوجية، لتحذير المستخدمين عندما يكونون فى خطر التقاط فيروس "كورونا"، الذى أودى بحياة أكثر من 900 شخص، وأوضحت وكالة Xinhua الصينية، اليوم الاثنين 10 فبراير، أن "كاشف الاتصال الوثيق" أصبح متاحا للمستخدمين الصينيين، ولا يتطلب سوى أسمائهم وأرقام هواتفهم ومعرف التثبيت. ثم يتيح التطبيق للمستخدم معرفة إن كان على اتصال بشخص مصاب بفيروس 2019-nCoV الفتاك.

وتعاون المكتب العام لمجلس الدولة مع اللجنة الوطنية للصحة (NHC)، ومجموعة شركات تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية (CETC) المملوكة للحكومة، لتصميم التطبيق المنقذ للحياة، حسب روسيا اليوم.

ومن غير الواضح كيف يعمل التطبيق ومدى دقته، حيث قالت NHC إن "الاتصال الوثيق" يشير إلى شخص- دون حماية- يشارك المكتب نفسه أو الفصل الدراسى أو المنزل، مع مرضى فيروس "كورونا" المؤكدين، أو سافر معهم فى الرحلة نفسها.

وهذا لا يعد الحل الأول المتاح عبر الشبكة العنكبوتية، الذى صُمم أثناء تفشي" كورونا" الجديد، إذ قدمت Qihoo 360، أكبر شركة للأمن السيبرانى فى الصين، تطبيقا يتيح للمستخدمين التحقق مما إذا كانوا يسافرون بالطائرة أو بالقطار نفسه، مع شخص أصيب بالفيروس.

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وأصدر محرك البحث Baidu ميزة إضافية لتطبيق Baidu Map الخاص به، والذى يحدد الحالات المؤكدة والمشتبه فيها فى المدن التى وضعت قيد الحجر الصحي. وتُظهر الخريطة أيضا بيانات فى الوقت الفعلى عن فيروس "كورونا"، بما فى ذلك تحديثات حركة المرور ونقاط التفتيش لمكافحة المرض.

جديربالذكر تستعين الصين بعدد من التكنولوجيات لمكافحة هذا الفيروس الفتاك، إذ تستعن بروبوتات بديلة للأطباء فى المستشفيات، والتى يمكنها فحص المرضى وتقديم العلاج المناسب، بالإضافة إلى الاستعانة بالطائرات بدون طيارللتحدث مع المواطنين فى الشوارع وإنذارهم عند عدم اتخاذهم التدابير الوقائية اللازمة.