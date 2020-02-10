صقيع و أمطار غزيرة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الاثنين يالقاهرة والوجه البحري





قالت هيئة الأرصادة الجوية إن طقس اليوم الإثنين شديد البرودة ليلا بالقاهرة الكبرى مائل للبرودة غائم على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة و الرياح معتدلة ، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تحسن الأحوال الجوية بدءا من غدا الثلاثاء ، حيث تهدأ نشاط الرياح والاتربة على البلاد، وتنحصر فرص الامطار على السواحل الشمالية، فضلا عن حدوث ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

وقالت شاكر، في تصريحات لـ "صدى البلد"، ، إن هناك استمرار لفرص سقوط الأمطار اليوم الاثنين، على كافة الأنحاء لتشمل الوجه البحري والقاهرة، حيث تكون بين الخفيفة والمتوسطة، وغزيرة على السواحل الشمالية، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بمعدل يتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات عن معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام.

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وأوضحت خبيرة الارصاد الجوية، أن حالة الطقس سيكون بارد نهارا وشديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة على الطرق السريعة والزراعية، فضلا عن اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط بسبب ارتفاع حركة الامواج لتصل إلى 4 أمتار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فسجلت القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.



